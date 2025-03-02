https://ria.ru/20250302/dtp-2002574626.html

В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие

В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2025

В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие

Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись в ночь на воскресенье в Ингушетии, в результате пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:36:00+03:00

2025-03-02T13:36:00+03:00

2025-03-02T13:36:00+03:00

происшествия

россия

назрань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

hyundai creta

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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись в ночь на воскресенье в Ингушетии, в результате пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 01.10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Назрани по ул. Асият Тутаевой произошло... столкновение автомобиля марки Hyundai Solaris с каретой скорой помощи. В результате пострадало четыре человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Региональная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. "В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшедшего, а также будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в надзорном ведомстве. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в результате аварии пострадали водитель иномарки, а также водитель скорой помощи и два фельдшера.

https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html

россия

назрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), hyundai creta