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В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2025
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13:36 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/dtp-2002574626.html
В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2025
В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись в ночь на воскресенье в Ингушетии, в результате пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:36:00+03:00
2025-03-02T13:36:00+03:00
происшествия
россия
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
hyundai creta
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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись в ночь на воскресенье в Ингушетии, в результате пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 01.10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Назрани по ул. Асият Тутаевой произошло... столкновение автомобиля марки Hyundai Solaris с каретой скорой помощи. В результате пострадало четыре человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Региональная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. "В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшедшего, а также будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в надзорном ведомстве. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в результате аварии пострадали водитель иномарки, а также водитель скорой помощи и два фельдшера.
https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html
россия
назрань
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происшествия, россия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), hyundai creta
Происшествия, Россия, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Hyundai Creta
В Ингушетии скорая попала в ДТП, есть пострадавшие

В Назрани при столкновении иномарки и скорой пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись в ночь на воскресенье в Ингушетии, в результате пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
«
"В 01.10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Назрани по ул. Асият Тутаевой произошло... столкновение автомобиля марки Hyundai Solaris с каретой скорой помощи. В результате пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. "В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшедшего, а также будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в надзорном ведомстве.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в результате аварии пострадали водитель иномарки, а также водитель скорой помощи и два фельдшера.
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