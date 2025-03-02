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В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025
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13:31 02.03.2025 (обновлено: 14:03 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/dtp-2002573605.html
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку
В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.03.2025
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Утром в одном из дворов 1-го Микрорайона в Новой Москве 49-летний водитель автомобиля такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте", — заявили в ведомстве. Прокуратура ТиНАО контролирует привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20250219/novgorod-2000342718.html
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происшествия, новая москва, россия, тинао
Происшествия, Новая Москва, Россия, ТиНАО
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку

В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сдавая задним ходом

© Прокуратура Москвы Момент наезда на пешехода в Новой Москве. 2 марта 2025
Момент наезда на пешехода в Новой Москве. 2 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Прокуратура Москвы
Момент наезда на пешехода в Новой Москве. 2 марта 2025
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Утром в одном из дворов 1-го Микрорайона в Новой Москве 49-летний водитель автомобиля такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте", — заявили в ведомстве.
Прокуратура ТиНАО контролирует привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Смертельное ДТП с участием пешехода в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше
19 февраля, 16:55
 
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