https://ria.ru/20250302/dtp-2002573605.html

В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку

В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025

В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку

В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:31:00+03:00

2025-03-02T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Утром в одном из дворов 1-го Микрорайона в Новой Москве 49-летний водитель автомобиля такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте", — заявили в ведомстве. Прокуратура ТиНАО контролирует привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20250219/novgorod-2000342718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая москва, россия, тинао