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В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку
В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:31:00+03:00
2025-03-02T13:31:00+03:00
2025-03-02T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Утром в одном из дворов 1-го Микрорайона в Новой Москве 49-летний водитель автомобиля такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте", — заявили в ведомстве. Прокуратура ТиНАО контролирует привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, россия, тинао
Происшествия, Новая Москва, Россия, ТиНАО
В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку
В Новой Москве таксист насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сдавая задним ходом