https://ria.ru/20250302/dagestan-2002550707.html
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.03.2025
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:22:00+03:00
2025-03-02T11:22:00+03:00
2025-03-02T11:22:00+03:00
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сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье Меликов сообщил о введении в Дагестане режима беспилотной опасности в связи с тем, что вблизи границ республики были замечены БПЛА. "Режим беспилотной опасности отменен! Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", – написал Меликов.
https://ria.ru/20250302/belgorod-2002547724.html
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сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Меликов: режим беспилотной опасности в Дагестане отменен