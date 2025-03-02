Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев
Петр Павел предложил создать коалицию желающих справедливого мира на Украине
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в соцсети Х предложил возможность создания коалиции стран, желающих "справедливого мира" на Украине.
"Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине", - написал Павел.
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Президент намекнул, что мирное соглашение, не учитывающее условия Киева, будет являться капитуляцией.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.