https://ria.ru/20250302/chekhiya-2002525469.html

Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев

Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев - РИА Новости, 02.03.2025

Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев

Президент Чехии Петр Павел в соцсети Х предложил возможность создания коалиции стран, желающих "справедливого мира" на Украине. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T02:35:00+03:00

2025-03-02T02:35:00+03:00

2025-03-02T02:35:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в соцсети Х предложил возможность создания коалиции стран, желающих "справедливого мира" на Украине. "Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине", - написал Павел. Президент намекнул, что мирное соглашение, не учитывающее условия Киева, будет являться капитуляцией. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html

https://ria.ru/20250216/plan-1999644321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, петр павел, сергей лавров, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, чехия, киев