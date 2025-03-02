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В Дагестане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 02.03.2025 (обновлено: 11:15 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/bpla-2002547919.html
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.03.2025
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:54:00+03:00
2025-03-02T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов", – написал Меликов.По его словам, органы власти работают в режиме оперативного штаба.
https://ria.ru/20250301/pvo-2002399028.html
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республика дагестан, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Сергей Меликов
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявили в Дагестане из-за БПЛА вблизи границ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов", – написал Меликов.
По его словам, органы власти работают в режиме оперативного штаба.
Командный пункт управления войск ПВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске
1 марта, 05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
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