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В Дагестане объявили режим беспилотной опасности
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.03.2025
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:54:00+03:00
2025-03-02T10:54:00+03:00
2025-03-02T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов", – написал Меликов.По его словам, органы власти работают в режиме оперативного штаба.
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республика дагестан, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Сергей Меликов
В Дагестане объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили в Дагестане из-за БПЛА вблизи границ