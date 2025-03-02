https://ria.ru/20250302/bpla-2002547919.html

В Дагестане объявили режим беспилотной опасности

В Дагестане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.03.2025

В Дагестане объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:54:00+03:00

2025-03-02T10:54:00+03:00

2025-03-02T11:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за того, что вблизи границ республики замечены беспилотные летательные аппараты, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов", – написал Меликов.По его словам, органы власти работают в режиме оперативного штаба.

https://ria.ru/20250301/pvo-2002399028.html

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республика дагестан, сергей меликов