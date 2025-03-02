https://ria.ru/20250302/belorussija-2002538966.html

Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе - РИА Новости, 02.03.2025

Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

Италия впервые с 2015 года вошла в тройку торговых партнеров России в Европе, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T09:04:00+03:00

2025-03-02T09:04:00+03:00

2025-03-02T10:57:00+03:00

экономика

россия

европа

белоруссия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

италия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Италия впервые с 2015 года вошла в тройку торговых партнеров России в Европе, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений официальных лиц европейских стран.Страна Южной Европы по итогам прошлого года — даже несмотря на снижение товарооборота на десять процентов, до 8,4 миллиарда долларов — замкнула тройку лидеров.Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд стала Белоруссия: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Германия, с которой торговля сократилась почти на 22% и составила 9,5 миллиарда.Четвертое место заняла Франция, чьи компании нарастили торговые отношения с российскими организациями на девять процентов — до 6,4 миллиарда долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, хотя товарооборот в прошлом году сократился — на 16% и составил 6,2 миллиарда.Нидерланды, которые еще год назад были третьими по объему российской торговли с европейскими странами, стали шестыми. На это повлияло сокращение товарооборота на 38% — до 6,1 миллиарда долларов. Также в десятку вошли:Основными европейскими торговыми партнерами России за пределами Евросоюза, помимо Белоруссии, были Швейцария (3,3 миллиарда долларов) и Сербия (2,4 миллиарда). Торговля с ними в прошлом году сократилась — вдвое и на 20% соответственно.В целом Россия наторговала с европейскими странами на 139,4 миллиарда долларов. При этом, по данным ФТС, товарооборот в 2024-м составил 141,5 миллиарда. Расхождение может быть связано с различиями в методике учета товарных потоков европейскими странами и Москвой.

https://ria.ru/20250218/torgovlya-1999960774.html

https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html

https://ria.ru/20241102/briks-1981519252.html

россия

европа

белоруссия

италия

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экономика, россия, европа, белоруссия, федеральная таможенная служба (фтс россии), италия