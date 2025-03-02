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Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе - РИА Новости, 02.03.2025
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09:04 02.03.2025 (обновлено: 10:57 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/belorussija-2002538966.html
Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе
Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе - РИА Новости, 02.03.2025
Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе
Италия впервые с 2015 года вошла в тройку торговых партнеров России в Европе, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:04:00+03:00
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экономика
россия
европа
белоруссия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
италия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Италия впервые с 2015 года вошла в тройку торговых партнеров России в Европе, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений официальных лиц европейских стран.Страна Южной Европы по итогам прошлого года — даже несмотря на снижение товарооборота на десять процентов, до 8,4 миллиарда долларов — замкнула тройку лидеров.Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд стала Белоруссия: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Германия, с которой торговля сократилась почти на 22% и составила 9,5 миллиарда.Четвертое место заняла Франция, чьи компании нарастили торговые отношения с российскими организациями на девять процентов — до 6,4 миллиарда долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, хотя товарооборот в прошлом году сократился — на 16% и составил 6,2 миллиарда.Нидерланды, которые еще год назад были третьими по объему российской торговли с европейскими странами, стали шестыми. На это повлияло сокращение товарооборота на 38% — до 6,1 миллиарда долларов. Также в десятку вошли:Основными европейскими торговыми партнерами России за пределами Евросоюза, помимо Белоруссии, были Швейцария (3,3 миллиарда долларов) и Сербия (2,4 миллиарда). Торговля с ними в прошлом году сократилась — вдвое и на 20% соответственно.В целом Россия наторговала с европейскими странами на 139,4 миллиарда долларов. При этом, по данным ФТС, товарооборот в 2024-м составил 141,5 миллиарда. Расхождение может быть связано с различиями в методике учета товарных потоков европейскими странами и Москвой.
https://ria.ru/20250218/torgovlya-1999960774.html
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европа
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экономика, россия, европа, белоруссия, федеральная таможенная служба (фтс россии), италия
Экономика, Россия, Европа, Белоруссия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Италия
Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

Италия впервые с 2015 года вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Италия впервые с 2015 года вошла в тройку торговых партнеров России в Европе, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений официальных лиц европейских стран.
Страна Южной Европы по итогам прошлого года — даже несмотря на снижение товарооборота на десять процентов, до 8,4 миллиарда долларов — замкнула тройку лидеров.
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Четвертое место заняла Франция, чьи компании нарастили торговые отношения с российскими организациями на девять процентов — до 6,4 миллиарда долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, хотя товарооборот в прошлом году сократился — на 16% и составил 6,2 миллиарда.
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Нидерланды, которые еще год назад были третьими по объему российской торговли с европейскими странами, стали шестыми. На это повлияло сокращение товарооборота на 38% — до 6,1 миллиарда долларов.
Также в десятку вошли:
  • Бельгия — 5,1 миллиарда долларов;
  • Польша — 4,7 миллиарда;
  • Словакия — четыре миллиарда;
  • Испания — 3,5 миллиарда.
Основными европейскими торговыми партнерами России за пределами Евросоюза, помимо Белоруссии, были Швейцария (3,3 миллиарда долларов) и Сербия (2,4 миллиарда). Торговля с ними в прошлом году сократилась — вдвое и на 20% соответственно.
В целом Россия наторговала с европейскими странами на 139,4 миллиарда долларов. При этом, по данным ФТС, товарооборот в 2024-м составил 141,5 миллиарда. Расхождение может быть связано с различиями в методике учета товарных потоков европейскими странами и Москвой.
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ЭкономикаРоссияЕвропаБелоруссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Италия
 
 
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