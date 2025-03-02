https://ria.ru/20250302/baratynskiy-2002252650.html

Биография Евгения Баратынского

Биография Евгения Баратынского - РИА Новости, 02.03.2025

Биография Евгения Баратынского

Русский поэт Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский) родился 2 марта (19 февраля по старому стилю) 1800 года в поместье Мара, расположенном в селе Вяжле... РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T00:48:00+03:00

2025-03-02T00:49:00+03:00

справки

тамбовская область

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Русский поэт Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский) родился 2 марта (19 февраля по старому стилю) 1800 года в поместье Мара, расположенном в селе Вяжле Тамбовской губернии (ныне Тамбовская область). Семья происходила из древнего дворянского польского рода, выселившегося в конце XVII века в Россию. Отец будущего поэта, Абрам Андреевич, был офицером из ближайшего окружения Павла I. Попав в опалу, вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта и поселился в своем тамбовском имении. Мать Александра Федоровна, урожденная Черепанова, была фрейлиной императрицы Марии Федоровны. Первоначальное воспитание будущий поэт получил под наблюдением дядьки-итальянца. В 1808 году Баратынский был отправлен в петербургский французский пансион, а в 1812 году, желая обеспечить сыну аристократическую карьеру, мать определила его в петербургский Пажеский корпус.В феврале 1816 года участие поэта в кружке товарищей "Общество мстителей", деятельность которого состояла в основном в школьных проказах против учителей и воспитателей, привело к серьезной провинности – краже довольно крупной суммы денег у отца товарища – и исключению из Пажеского корпуса с запрещением принимать на гражданскую и военную службу, кроме как рядовым.В тяжелом душевном состоянии Баратынский уехал в имение своего дяди Подвойское Смоленской губернии (ныне Тверская область) и прожил там два с половиной года. Осенью 1818 года он решил поступить на военную службу и приехал в Петербург, где в феврале 1819 года вступил рядовым в лейб-гвардии Егерский полк.Проведя всего год в столице, Баратынский вошел в избранный круг петербургских литераторов – он познакомился с Антоном Дельвигом, который отдал первые стихи поэта в журнал "Благонамеренный", Александром Пушкиным, сразу же оценившим самобытную поэзию Баратынского и отзывавшемся о нем как об одном из "отличных наших поэтов", Вильгельмом Кюхельбекером, Петром Плетневым, Николаем Гнедичем, Василием Жуковским, Иваном Козловым, Федором Глинкой, Сергеем Соболевским и др. На раннем этапе своего творчества Баратынский обращался к элегиям, дружеским посланиям, мадригалам, эпиграммам. В начале 1820 года Баратынский был произведен в унтер-офицеры и назначен в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии, в которой поэту довелось провести почти шесть лет. Современниками и самим поэтом служба в Финляндии воспринималась как изгнание. Однако реально полковая служба не была обременительна для Баратынского. Часто и подолгу поэт останавливался в Петербурге, что позволило ему оставаться в гуще столичной литературной жизни.В годы "финляндского изгнания" были созданы элегии, в том числе элегия "Финляндия", и поэма "Пиры" (обе – 1826), которые принесли Баратынскому большой успех. В Финляндии состоялся первый опыт написания большого произведения – романтической поэмы "Эда" (1826), которая была высоко оценена Пушкиным.В 1823-1824 годах Баратынский сблизился с Александром Бестужевым и Кондратием Рылеевым. Однако позднее дружба сменилась охлаждением из-за разочарования, связанного с осознанием разности путей поэта и писателей-декабристов. Политическая оппозиционность поэта особенно отчетливо проявилась в элегии "Буря" (1824), эпиграмме на Аракчеева ("Отчизны враг, слуга царя…", 1824 или 1825).В 1825 году благодаря настойчивым хлопотам влиятельных друзей Баратынский получил долгожданный офицерский чин, что давало ему право на отставку и возможность самому распоряжаться своей судьбой. Поэт почувствовал себя возвращенным "обществу, семейству, жизни". Однако позже, после приезда осенью 1825 года в отпуск к родным в Москву, Баратынский вступил, по его словам, в "самую трудную эпоху… жизни". Все литературные и дружеские связи Баратынского оставались в Петербурге, а годы службы в Финляндии – почти шесть лет изгнания – вместе с тем были годами творчества, внутренней независимости. Тяжелое чувство одиночества и изоляции, охватившее Баратынского в первую пору его московской жизни, усугубилось событиями декабрьского поражения, которое лишило поэта близких друзей. И все же в начале 1826 года он вышел в отставку, выбрав Москву своим постоянным местом жительства.Летом 1826 года Баратынский женился на Анастасии Львовне Энгельгардт, старшей дочери генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта. Брак оказался удачным. Энгельгардт была умной, образованной женщиной, одаренной тонким поэтическим вкусом, – она не только не мешала литературному творчеству мужа, как опасались его друзья, но и выступала его помощником и советником. Ей принадлежат французские переводы (в прозе) стихотворений поэта, она была первым судьей и ценителем его произведений, которые он порой перерабатывал по ее замечаниям.Новый этап жизни поэта ознаменовался важным для него событием: в 1827 году в Москве он выпусти в свет первое собрание своих стихотворений, встреченное критикой весьма положительно.Однако Баратынского тяготила холодная атмосфера московской жизни, он переживал разлуку с близкими друзьями. Первым человеком, с которым Баратынский сблизился в Москве, был Петр Вяземский. Знакомство двух поэтов быстро приобрело характер сердечных, дружеских отношений – Баратынский стал частным гостем в доме Вяземского, присутствовал на его литературных вечерах, гостил в его подмосковном имении Остафьево.Баратынского и Вяземского объединяли общие литературные интересы и вкусы. Они вместе участвовали в литературной жизни Москвы, встречались в домах известных московских литераторов: Михаила Погодина, Николая Языкова, Алексея Хомякова и др. Именно Вяземский ввел Баратынского в знаменитый салон Зинаиды Волконской,являвшийся в то время средоточием как литературной, так и светской жизни Москвы.Круг отчуждения помогла разбить встреча Баратынского с Пушкиным осенью 1826 года, после возвращения опального поэта из ссылки в Михайловское. Позже Пушкин не раз бывал в доме Баратынского, они встречались в домах московских литераторов: Ивана Дмитриева, Дениса Давыдова, Павла Нащокина.Сблизился Баратынский с семьей Авдотьи Елагиной, в доме которой бывали Василий Жуковский, Николай Гоголь, Петр Чаадаев, Александр Герцен, Николай Огарев, Аксаковы и др. Дружеские отношения связали Баратынского с одним из сыновей Елагиной – Иваном Киреевским. В 1832 году тот начал издавать журнал "Европеец", с которым активно сотрудничал Баратынский.В конце 1820 – начале 1830-х годов Баратынский, находясь на творческом поиске, пытался нащупать путь к большому жанру – романтической поэме. Однако его "Бал", изданный в одной книге с "Графом Нулиным" Пушкина в 1828 году, и "Наложница", увидевшая свет в 1831 году, не нашли понимания у современников. К началу 1830-х годов относятся опыты Баратынского в прозе – для "Европейца" была написана повесть "Перстень" (1831) – и в драме. Драма была закончена, отправлена Киреевскому, но не появилась в нем по причине запрещения журнала. Это событие стало тяжелым ударом для Баратынского.Постепенно стал распадаться круг друзей Баратынского. В 1831 году умер друг юности Дельвиг, в 1837 году – Пушкин. С середины 1830-х годов прекратилась переписка с Киреевским, были разорваны отношения с семьей Елагиной. Поэт остро переживал чувство одиночества и постепенную изоляцию в литературе и близкой ему до того московской среде.В 1835 году в свет вышел второй сборник стихотворений, представивший почти полное собрание опубликованных произведений поэта (вместе с 20 новыми стихотворениями) и который сам Баратынский считал итогом своего творчества. Однако сборник почти не вызвал откликов в критике.Последней попыткой включиться в литературно-общественную деятельность явилось участие в журнале "Московский наблюдатель" в 1835-1837 годах. Однако постепенно эти связи сошли на нет, так как среди его участников все явственнее обнаруживалась чуждая поэту склонность к славянофильству.Постепенно отойдя от литературных кругов Москвы, Баратынский связал свою личную жизнь с подмосковным имением Энгельгардтов Мураново. В 1841 году он построил там дом по своему собственному плану; много занимался хозяйственными делами. Вынужденные поездки в Москву не приносили радости.Зимой 1840 года Баратынский побывал в Петербурге, где увиделся с близкими ему людьми – Жуковским, Одоевским, Вяземским. Поездка оставила самые лучшие воспоминания и вызвала в нем твердое решение покинуть Москву и навсегда обосноваться в Петербурге.В 1842 году Баратынский выпустил третий свой прижизненный сборник "Сумерки".Осенью 1843 года Баратынский с семьей уехал в заграничную поездку, намереваясь по возвращении переселиться в Петербург. Однако 11 июля (29 июня по старому стилю) 1844 года он скоропостижно умер в Неаполе. В 1845 году его тело было перевезено и погребено в Александро-Невской лавре в Петербурге.Единственный в России музей поэта находится в Казани. Он был открыт в 1977 году в помещении школы. В 1991 году учреждение переехало в отдельное здание, получив отреставрированный флигель усадьбы Баратынских в историческом центре города. В коллекции музея мемориальные вещи и документы, связанные с поэтом и несколькими поколениями семьи Баратынских в Казанской губернии. (Дополнительный источник: Русские писатели в Москве. М.: Московский рабочий, 1973)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тамбовская область