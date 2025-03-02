Рейтинг@Mail.ru
Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/aktivy-2002628356.html
Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск
Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025
Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск
Некоторые западные страны опасаются негативных последствий потенциального изъятия российских активов, поэтому единства в этом вопросе нет, заявил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:25:00+03:00
2025-03-02T22:25:00+03:00
россия
польша
украина
дональд туск
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150726/34/1507263493_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_ab723bc1c425b24045bdd49918eeb017.jpg
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Некоторые западные страны опасаются негативных последствий потенциального изъятия российских активов, поэтому единства в этом вопросе нет, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в британской столице. "В этом вопросе нет единства взглядов", - сказал он. По словам Туска, "все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины". "Некоторые опасаются негативных последствий для евро. Не всегда виден энтузиазм", - отметил он. Как отметил польский премьер, Польша настроена решительно, но страна не входит в зону евро, поэтому голос Варшавы не будет решающим. Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html
https://ria.ru/20241112/es-1983407336.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150726/34/1507263493_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7ea3f991687e8f2141562529ee436ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, украина, дональд туск, евросоюз, в мире
Россия, Польша, Украина, Дональд Туск, Евросоюз, В мире
Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск

Туск: на Западе нет единства взглядов по замороженным российским активам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Дональд Туск
 Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Некоторые западные страны опасаются негативных последствий потенциального изъятия российских активов, поэтому единства в этом вопросе нет, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в британской столице.
«
"В этом вопросе нет единства взглядов", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными
19 декабря 2024, 18:59
По словам Туска, "все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины".
«
"Некоторые опасаются негативных последствий для евро. Не всегда виден энтузиазм", - отметил он.
Как отметил польский премьер, Польша настроена решительно, но страна не входит в зону евро, поэтому голос Варшавы не будет решающим.
Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов, заявил Сикорский
12 ноября 2024, 22:58
 
РоссияПольшаУкраинаДональд ТускЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала