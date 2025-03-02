https://ria.ru/20250302/aktivy-2002628356.html

Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск

Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025

Запад опасается негативных последствий изъятия активов России, заявил Туск

Некоторые западные страны опасаются негативных последствий потенциального изъятия российских активов, поэтому единства в этом вопросе нет, заявил... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:25:00+03:00

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2025-03-02T22:25:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Некоторые западные страны опасаются негативных последствий потенциального изъятия российских активов, поэтому единства в этом вопросе нет, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в британской столице. "В этом вопросе нет единства взглядов", - сказал он. По словам Туска, "все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины". "Некоторые опасаются негативных последствий для евро. Не всегда виден энтузиазм", - отметил он. Как отметил польский премьер, Польша настроена решительно, но страна не входит в зону евро, поэтому голос Варшавы не будет решающим. Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html

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россия, польша, украина, дональд туск, евросоюз, в мире