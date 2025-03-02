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В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью - РИА Новости, 02.03.2025
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17:16 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/akkuyu-2002595004.html
В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью
В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью - РИА Новости, 02.03.2025
В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью
Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:16:00+03:00
2025-03-02T17:16:00+03:00
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москва
алексей лихачев
александр новак
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Байрактар недавно вернулся в Турцию после официального визита в РФ в пятницу. Вице-премьер России Александр Новак и Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах. "РФ проявляет интерес и к планам строительства второй АЭС в Синопе, это сейчас обсуждается, однако основная сейчас цель - запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в кратчайшие сроки, мы обсуждали этот вопрос на встрече с представителями "Росатома", - сказал Байрактар агентству Anadolu. Министр энергетики также сообщил о планах начать экспорт газа в азербайджанский эксклав Нахичевань на этой неделе. В официальной церемонии запуска, как ожидается, примут участие президенты Турции и Азербайджана, отметил Байрактар. Предполагается, что поставки газа из Турции полностью удовлетворят потребности в газе эксклава, где проживают порядка 500 тысяч человек, добавил министр. Также Байрактар подчеркнул, что иракские власти сообщили о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу Джейхан. По словам министр энергетики, турецкая часть нефтепровода готова к прокачке уже полтора года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта: строительства АЭС "Синоп". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС. Как заявил в ноябре того же года глава МИД РФ Сергей Лавров, руководство в Москве считает, что выиграют обе стороны, если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп". Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html
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турция, россия, москва, алексей лихачев, александр новак, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", шос, новости - ядерные технологии
Турция, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Александр Новак, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ШОС, Новости - Ядерные технологии
В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью

Байрактар: Турция считает запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Байрактар недавно вернулся в Турцию после официального визита в РФ в пятницу. Вице-премьер России Александр Новак и Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"
4 января, 22:05
"РФ проявляет интерес и к планам строительства второй АЭС в Синопе, это сейчас обсуждается, однако основная сейчас цель - запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в кратчайшие сроки, мы обсуждали этот вопрос на встрече с представителями "Росатома", - сказал Байрактар агентству Anadolu.
Министр энергетики также сообщил о планах начать экспорт газа в азербайджанский эксклав Нахичевань на этой неделе. В официальной церемонии запуска, как ожидается, примут участие президенты Турции и Азербайджана, отметил Байрактар. Предполагается, что поставки газа из Турции полностью удовлетворят потребности в газе эксклава, где проживают порядка 500 тысяч человек, добавил министр.
Также Байрактар подчеркнул, что иракские власти сообщили о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу Джейхан. По словам министр энергетики, турецкая часть нефтепровода готова к прокачке уже полтора года.
Флаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции
9 ноября 2024, 11:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта: строительства АЭС "Синоп". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС. Как заявил в ноябре того же года глава МИД РФ Сергей Лавров, руководство в Москве считает, что выиграют обе стороны, если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп".
Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
США украли миллиарды у Турции и отдали их России
4 февраля, 08:50
 
ТурцияРоссияМоскваАлексей ЛихачевАлександр НовакРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ШОСНовости - Ядерные технологии
 
 
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