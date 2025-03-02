https://ria.ru/20250302/akkuyu-2002595004.html

В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью

В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью - РИА Новости, 02.03.2025

В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью

Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:16:00+03:00

2025-03-02T17:16:00+03:00

2025-03-02T17:16:00+03:00

турция

россия

москва

алексей лихачев

александр новак

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Байрактар недавно вернулся в Турцию после официального визита в РФ в пятницу. Вице-премьер России Александр Новак и Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах. "РФ проявляет интерес и к планам строительства второй АЭС в Синопе, это сейчас обсуждается, однако основная сейчас цель - запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в кратчайшие сроки, мы обсуждали этот вопрос на встрече с представителями "Росатома", - сказал Байрактар агентству Anadolu. Министр энергетики также сообщил о планах начать экспорт газа в азербайджанский эксклав Нахичевань на этой неделе. В официальной церемонии запуска, как ожидается, примут участие президенты Турции и Азербайджана, отметил Байрактар. Предполагается, что поставки газа из Турции полностью удовлетворят потребности в газе эксклава, где проживают порядка 500 тысяч человек, добавил министр. Также Байрактар подчеркнул, что иракские власти сообщили о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу Джейхан. По словам министр энергетики, турецкая часть нефтепровода готова к прокачке уже полтора года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта: строительства АЭС "Синоп". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС. Как заявил в ноябре того же года глава МИД РФ Сергей Лавров, руководство в Москве считает, что выиграют обе стороны, если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп". Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html

https://ria.ru/20241109/aes-1982811267.html

https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, москва, алексей лихачев, александр новак, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", шос, новости - ядерные технологии