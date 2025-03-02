В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью
Байрактар: Турция считает запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Байрактар недавно вернулся в Турцию после официального визита в РФ в пятницу. Вице-премьер России Александр Новак и Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах.
"РФ проявляет интерес и к планам строительства второй АЭС в Синопе, это сейчас обсуждается, однако основная сейчас цель - запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в кратчайшие сроки, мы обсуждали этот вопрос на встрече с представителями "Росатома", - сказал Байрактар агентству Anadolu.
Министр энергетики также сообщил о планах начать экспорт газа в азербайджанский эксклав Нахичевань на этой неделе. В официальной церемонии запуска, как ожидается, примут участие президенты Турции и Азербайджана, отметил Байрактар. Предполагается, что поставки газа из Турции полностью удовлетворят потребности в газе эксклава, где проживают порядка 500 тысяч человек, добавил министр.
Также Байрактар подчеркнул, что иракские власти сообщили о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу Джейхан. По словам министр энергетики, турецкая часть нефтепровода готова к прокачке уже полтора года.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта: строительства АЭС "Синоп". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС. Как заявил в ноябре того же года глава МИД РФ Сергей Лавров, руководство в Москве считает, что выиграют обе стороны, если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп".
Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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