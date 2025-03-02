https://ria.ru/20250302/afganistan-2002611276.html

Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ

Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ - РИА Новости, 02.03.2025

Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ

Европейские страны заинтересованы в развитии отношений и официальном сотрудничестве с Исламским эмиратом Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:33:00+03:00

2025-03-02T19:33:00+03:00

2025-03-02T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны заинтересованы в развитии отношений и официальном сотрудничестве с Исламским эмиратом Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), но их сдерживает политика США, заявил в воскресенье телеканалу RTA пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед. По словам пресс-секретаря, Исламскому эмирату удалось расширить свои отношения с соседними государствами, в регионе и даже за его пределами, но у него пока что нет предпосылок для установления отношений с остальным миром. "Все европейские страны заинтересованы в официальных отношениях, но у них есть соглашения с Америкой или же какие-то деликатные проблемы. Поэтому они в первую очередь будут смотреть на Америку", - цитирует слова пресс-секретаря телеканал. Официальный представитель ИЭА сообщил о том, что у некоторых европейских стран существуют отношения с Афганистаном, но они это не афишируют. "У некоторых государств есть официальные отношения с нами, но они не объявляют об этом. У них тоже есть свои деликатные вопросы. Мы не должны принуждать их. Главное, чтобы эта проблема решалась, пусть и медленно", - сказал Моджахед.

https://ria.ru/20250301/afganistan-2002395856.html

https://ria.ru/20250220/afganistan-2000653930.html

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в мире, сша, америка, афганистан, европа