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Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ - РИА Новости, 02.03.2025
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19:33 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/afganistan-2002611276.html
Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ
Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ - РИА Новости, 02.03.2025
Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ
Европейские страны заинтересованы в развитии отношений и официальном сотрудничестве с Исламским эмиратом Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:33:00+03:00
2025-03-02T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны заинтересованы в развитии отношений и официальном сотрудничестве с Исламским эмиратом Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), но их сдерживает политика США, заявил в воскресенье телеканалу RTA пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед. По словам пресс-секретаря, Исламскому эмирату удалось расширить свои отношения с соседними государствами, в регионе и даже за его пределами, но у него пока что нет предпосылок для установления отношений с остальным миром. "Все европейские страны заинтересованы в официальных отношениях, но у них есть соглашения с Америкой или же какие-то деликатные проблемы. Поэтому они в первую очередь будут смотреть на Америку", - цитирует слова пресс-секретаря телеканал. Официальный представитель ИЭА сообщил о том, что у некоторых европейских стран существуют отношения с Афганистаном, но они это не афишируют. "У некоторых государств есть официальные отношения с нами, но они не объявляют об этом. У них тоже есть свои деликатные вопросы. Мы не должны принуждать их. Главное, чтобы эта проблема решалась, пусть и медленно", - сказал Моджахед.
https://ria.ru/20250301/afganistan-2002395856.html
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в мире, сша, америка, афганистан, европа
В мире, США, Америка, Афганистан, Европа
Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ

Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: Европу сдерживает политика США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны заинтересованы в развитии отношений и официальном сотрудничестве с Исламским эмиратом Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), но их сдерживает политика США, заявил в воскресенье телеканалу RTA пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед.
По словам пресс-секретаря, Исламскому эмирату удалось расширить свои отношения с соседними государствами, в регионе и даже за его пределами, но у него пока что нет предпосылок для установления отношений с остальным миром.
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«
"Все европейские страны заинтересованы в официальных отношениях, но у них есть соглашения с Америкой или же какие-то деликатные проблемы. Поэтому они в первую очередь будут смотреть на Америку", - цитирует слова пресс-секретаря телеканал.
Официальный представитель ИЭА сообщил о том, что у некоторых европейских стран существуют отношения с Афганистаном, но они это не афишируют.
«
"У некоторых государств есть официальные отношения с нами, но они не объявляют об этом. У них тоже есть свои деликатные вопросы. Мы не должны принуждать их. Главное, чтобы эта проблема решалась, пусть и медленно", - сказал Моджахед.
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