https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002578328.html
Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП - РИА Новости, 02.03.2025
Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Президентские выборы в Абхазии прошли на высоком организационном уровне без серьезных нарушений, заявил глава наблюдательной миссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:15:00+03:00
2025-03-02T14:15:00+03:00
2025-03-02T14:15:00+03:00
в мире
абхазия
россия
александр асафов
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002440962_0:58:3097:1800_1920x0_80_0_0_123e8b896275b3d75ee8e7b2b59bd92b.jpg
СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Президентские выборы в Абхазии прошли на высоком организационном уровне без серьезных нарушений, заявил глава наблюдательной миссии Общественной палаты РФ Александр Асафов. "Можно сказать, что выборы прошли на высоком организационном уровне, и за это, безусловно, надо сказать большое спасибо Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Мы видели высокую активность избирателей на всех участках, будь то участки большие, маленькие, участки городские, участки в отдаленных сельских населенных пунктах. Мы видели, как люди в этот солнечный день шли для того, чтобы осуществить свое волеизъявление, считая это действительно важным", - сказал он в ходе выступления наблюдательных комиссий по итогам выборов. Как отметил Асафов, миссия Общественной палаты РФ посетила более 35 участков и присутствовала при процедуре подсчета голосов. "Выборы прошли без нарушений, без каких-то ситуаций, которые могли повлиять на ход или на результат голосования", - добавил он. Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей. В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил ранее председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2001911311.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002440962_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_351819913b6017ad2c699d44b35c8bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, александр асафов, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Россия, Александр Асафов, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Глава миссии ОП Асафов отметил высокий уровень организации выборов в Абхазии
СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Президентские выборы в Абхазии прошли на высоком организационном уровне без серьезных нарушений, заявил глава наблюдательной миссии Общественной палаты РФ Александр Асафов.
"Можно сказать, что выборы прошли на высоком организационном уровне, и за это, безусловно, надо сказать большое спасибо Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Мы видели высокую активность избирателей на всех участках, будь то участки большие, маленькие, участки городские, участки в отдаленных сельских населенных пунктах. Мы видели, как люди в этот солнечный день шли для того, чтобы осуществить свое волеизъявление, считая это действительно важным", - сказал он в ходе выступления наблюдательных комиссий по итогам выборов.
Как отметил Асафов
, миссия Общественной палаты РФ
посетила более 35 участков и присутствовала при процедуре подсчета голосов.
"Выборы прошли без нарушений, без каких-то ситуаций, которые могли повлиять на ход или на результат голосования", - добавил он.
Ранее председатель ЦИК Абхазии
Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба
, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.
В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба
, набравший по итогам первого тура 36,92%.
Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил ранее председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.