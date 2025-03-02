https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002578328.html

Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП

Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП - РИА Новости, 02.03.2025

Выборы в Абхазии прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП

Президентские выборы в Абхазии прошли на высоком организационном уровне без серьезных нарушений, заявил глава наблюдательной миссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:15:00+03:00

2025-03-02T14:15:00+03:00

2025-03-02T14:15:00+03:00

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президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Президентские выборы в Абхазии прошли на высоком организационном уровне без серьезных нарушений, заявил глава наблюдательной миссии Общественной палаты РФ Александр Асафов. "Можно сказать, что выборы прошли на высоком организационном уровне, и за это, безусловно, надо сказать большое спасибо Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Мы видели высокую активность избирателей на всех участках, будь то участки большие, маленькие, участки городские, участки в отдаленных сельских населенных пунктах. Мы видели, как люди в этот солнечный день шли для того, чтобы осуществить свое волеизъявление, считая это действительно важным", - сказал он в ходе выступления наблюдательных комиссий по итогам выборов. Как отметил Асафов, миссия Общественной палаты РФ посетила более 35 участков и присутствовала при процедуре подсчета голосов. "Выборы прошли без нарушений, без каких-то ситуаций, которые могли повлиять на ход или на результат голосования", - добавил он. Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей. В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил ранее председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html

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Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, россия, александр асафов, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии