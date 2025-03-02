https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002567250.html

Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии

Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025

Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии

Политика Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:07:00+03:00

2025-03-02T13:07:00+03:00

2025-03-02T14:37:00+03:00

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 2 мар — РИА Новости. Политика Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан."По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", — сказал он на брифинге.По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека.Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазия — 100 412 человек.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. Кандидат экономических наук. С 2011-го по 2014-й — министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002508835.html

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президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, бадра гунба, абхазия, в мире