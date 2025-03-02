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Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:31:00+03:00
2025-03-02T12:31:00+03:00
2025-03-02T13:06:00+03:00
абхазия
бадра гунба
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СУХУМ, 2 мар — РИА Новости. Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан."По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", — сказал он на брифинге.По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека.Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии — 100 412 человек.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, бадра гунба, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, в мире
Абхазия, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, В мире
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии