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Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
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12:31 02.03.2025 (обновлено: 13:06 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/abkhaziya-2002559253.html
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:31:00+03:00
2025-03-02T13:06:00+03:00
абхазия
бадра гунба
президентские выборы в абхазии
адгур ардзинба
в мире
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СУХУМ, 2 мар — РИА Новости. Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан."По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", — сказал он на брифинге.По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека.Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии — 100 412 человек.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
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абхазия, бадра гунба, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, в мире
Абхазия, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, В мире
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии

Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 2 мар — РИА Новости. Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", — сказал он на брифинге.
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По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека.
Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.
Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии — 100 412 человек.
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В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

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АбхазияБадра ГунбаПрезидентские выборы в АбхазииАдгур АрдзинбаВ мире
 
 
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