Речь Зеленского может нанести ущерб Европе, заявили в Бразилии
Лула да Силва: речь Зеленского на встрече с Трампом может нанести ущерб Европе
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 1 мар - РИА Новости. Речь Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом может нанести ущерб Европе, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Я не дипломат, но я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома", - сказал он журналистам.
Лула да Силва сообщил, что в субботу обсудил эту встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«
"Я считаю, что речь Зеленского нанесла ущерб Евросоюзу, и я сказал президенту Германии, что вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу... Я надеюсь, что теперь все усвоили урок. Только мир. Только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить нам жить в процветании", - сказал Лула да Силва.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".