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Речь Зеленского может нанести ущерб Европе, заявили в Бразилии - РИА Новости, 01.03.2025
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22:42 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002512551.html
Речь Зеленского может нанести ущерб Европе, заявили в Бразилии
Речь Зеленского может нанести ущерб Европе, заявили в Бразилии - РИА Новости, 01.03.2025
Речь Зеленского может нанести ущерб Европе, заявили в Бразилии
Речь Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом может нанести ущерб Европе, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:42:00+03:00
2025-03-01T22:42:00+03:00
в мире
европа
сша
украина
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
нато
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар - РИА Новости. Речь Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом может нанести ущерб Европе, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я не дипломат, но я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома", - сказал он журналистам. Лула да Силва сообщил, что в субботу обсудил эту встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. "Я считаю, что речь Зеленского нанесла ущерб Евросоюзу, и я сказал президенту Германии, что вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу... Я надеюсь, что теперь все усвоили урок. Только мир. Только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить нам жить в процветании", - сказал Лула да Силва. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002493052.html
https://ria.ru/20250301/konflikt-2002501686.html
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в мире, европа, сша, украина, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, нато
В мире, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, НАТО
Речь Зеленского может нанести ущерб Европе, заявили в Бразилии

Лула да Силва: речь Зеленского на встрече с Трампом может нанести ущерб Европе

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар - РИА Новости. Речь Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом может нанести ущерб Европе, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Я не дипломат, но я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома", - сказал он журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский привык слышать, что только Киев определяет мир, заявил Уолтц
Вчера, 19:29
Лула да Силва сообщил, что в субботу обсудил эту встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«
"Я считаю, что речь Зеленского нанесла ущерб Евросоюзу, и я сказал президенту Германии, что вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу... Я надеюсь, что теперь все усвоили урок. Только мир. Только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить нам жить в процветании", - сказал Лула да Силва.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский на встрече с Трампом показал, что не хочет мира, заявил Орбан
Вчера, 20:54
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка
Вчера, 18:31
 
В миреЕвропаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампНАТО
 
 
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