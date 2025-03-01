https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002461253.html
В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны
В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны - РИА Новости, 01.03.2025
В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны
Хамским поведением в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как поджигатель большой войны, заявила... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:34:00+03:00
2025-03-01T15:34:00+03:00
2025-03-01T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хамским поведением в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как поджигатель большой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."Визит главаря неонацистского режима В. Зеленского в Вашингтон 28 февраля являет собой полнейший политический и дипломатический провал киевского режима", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что о неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях."Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны. Все должны понимать, насколько недвусмысленно звучат такие выпады от главаря террористов", - заявила Захарова.Она отметила, что этот циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти.
https://ria.ru/20250301/ssora-2002455706.html
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, украина, мария захарова
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Мария Захарова
В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны
Захарова: визит Зеленского в Вашингтон стал полным провалом киевского режима