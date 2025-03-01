https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002461253.html

В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны

В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны - РИА Новости, 01.03.2025

В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны

Хамским поведением в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как поджигатель большой войны, заявила... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:34:00+03:00

2025-03-01T15:34:00+03:00

2025-03-01T16:04:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир зеленский

украина

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хамским поведением в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как поджигатель большой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."Визит главаря неонацистского режима В. Зеленского в Вашингтон 28 февраля являет собой полнейший политический и дипломатический провал киевского режима", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что о неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях."Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны. Все должны понимать, насколько недвусмысленно звучат такие выпады от главаря террористов", - заявила Захарова.Она отметила, что этот циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти.

https://ria.ru/20250301/ssora-2002455706.html

https://ria.ru/20250301/zaharova-2002425193.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир зеленский, украина, мария захарова