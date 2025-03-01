https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002423616.html

Bloomberg рассказал, каким словом чиновники в ЕС описали дебош Зеленского

Bloomberg рассказал, каким словом чиновники в ЕС описали дебош Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Bloomberg рассказал, каким словом чиновники в ЕС описали дебош Зеленского

Европейских чиновников шокировала перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg."Катастрофа — именно это слово употребили... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:44:00+03:00

2025-03-01T10:44:00+03:00

2025-03-01T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Европейских чиновников шокировала перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg."Катастрофа — именно это слово употребили европейские чиновники, когда долгожданная встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете превратилась в прямую трансляцию реалити-шоу на повышенных тонах с гневными препирательствами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что шок усилился, когда Трамп сказал главе киевского режима, чтобы тот вернулся, когда будет готов к миру. Позже союзники Трампа заявили, что шансы на заключение соглашения о прекращении конфликта невелики, пока Зеленский остается у власти, пишет Bloomberg. В результате Украина оказалась перед лицом открытого разрыва отношений со страной, которая была ее самым важным союзником и поставщиком оружия, добавляет агентство. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002418829.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002414614.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), евросоюз