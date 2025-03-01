Рейтинг@Mail.ru
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002400888.html
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине
США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:05:00+03:00
2025-03-01T06:05:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
владимир зеленский
андрей клишас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47bf5554c5ca55f58214e51fb255b92.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "США чётко дали понять, что главное препятствие на пути к миру на Украине - сам Зеленский, что делает Украину самым опасным местом для "просроченного президента", - написал Клишас.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
украина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f596bb301458cc325b8d94a137734f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, андрей клишас
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Андрей Клишас
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине

Клишас: США показали, что препятствием на пути к миру является Зеленский

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
"США чётко дали понять, что главное препятствие на пути к миру на Украине - сам Зеленский, что делает Украину самым опасным местом для "просроченного президента", - написал Клишас.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАВладимир ЗеленскийАндрей Клишас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала