https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002400888.html
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине
США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:05:00+03:00
2025-03-01T06:05:00+03:00
2025-03-01T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "США чётко дали понять, что главное препятствие на пути к миру на Украине - сам Зеленский, что делает Украину самым опасным местом для "просроченного президента", - написал Клишас.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, андрей клишас
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Андрей Клишас
Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине
Клишас: США показали, что препятствием на пути к миру является Зеленский