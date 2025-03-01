https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002400888.html

Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине

Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

Клишас назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине

США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:05:00+03:00

2025-03-01T06:05:00+03:00

2025-03-01T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США дали понять, что главным препятствием на пути к миру на Украине является сам президент Украины Владимир Зеленский, заявил сенатор РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "США чётко дали понять, что главное препятствие на пути к миру на Украине - сам Зеленский, что делает Украину самым опасным местом для "просроченного президента", - написал Клишас.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, андрей клишас