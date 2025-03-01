https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002399997.html

Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского на встрече с Трампом

Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского на встрече с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х обратил внимание на агрессию и нецензурную брань Владимира Зеленского в Овальном кабинете на встрече... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:52:00+03:00

2025-03-01T05:52:00+03:00

2025-03-01T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х обратил внимание на агрессию и нецензурную брань Владимира Зеленского в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом. Маск сделал репост публикации в социальной сети Х, в которой выложен видеофрагмент скандальной встречи в Белом доме. Автор публикации высказался против идеи о том, что Трамп был эмоционален по отношению к Зеленскому без причины, и поминутно расписал агрессивные высказывания последнего. Среди выделенных фрагментов - матерное выражение Зеленского шёпотом на русском в ответ на реплику Вэнса. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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Матерное выражение Зеленского шепотом в ответ на реплику Вэнса Матерное выражение Зеленского шепотом в ответ на реплику Вэнса. 2025-03-01T05:52 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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