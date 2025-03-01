https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002393277.html

Зеленский не понимает, как вести переговоры, заявили в Белом доме

Зеленский не понимает, как вести переговоры, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский не понимает, как вести переговоры, заявили в Белом доме

Мирные переговоры по Украине требуют уступок с обеих сторон, но Зеленский этого не понимает, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:40:00+03:00

2025-03-01T03:40:00+03:00

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в мире

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Мирные переговоры по Украине требуют уступок с обеих сторон, но Зеленский этого не понимает, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.Она подчеркнула, что мирные переговоры требуют уступок с обеих сторон, но Владимир Зеленский "этого не понимает". "Президент Трамп хочет мира, но для переговоров обе стороны должны сесть за стол и вести диалог. В хорошей сделке обе стороны обычно уходят немного недовольными. Зеленский этого не понимает", – сказала Левитт.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский