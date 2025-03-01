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Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка - РИА Новости, 01.03.2025
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18:31 01.03.2025 (обновлено: 18:35 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002484312.html
Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка
Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка
Владимир Зеленский напрасно надеялся услышать от президента США Дональда Трампа, что в конфликте на Украине тот поддерживает его, а не российского лидера... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:31:00+03:00
2025-03-01T18:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеялся услышать от президента США Дональда Трампа, что в конфликте на Украине тот поддерживает его, а не российского лидера Владимира Путина, нынешний глава США отстаивает лишь интересы своей страны, заявила бывший председатель Республиканской партии и невестка американского лидера Лара Трамп. "В рамках таких переговоров не все получают желаемое. Зеленский хотел, чтобы Трамп сказал: я больше на твоей стороне, чем на стороне Путина. Он ни на чьей стороне, он сказал, что он на стороне США", - сказала Трамп в эфире Fox News. По ее словам, Трамп хочет мира, поскольку не является частью военно-промышленного комплекса. Зеленский должен прийти к переговорам, добавила Лара Трамп. "Есть люди, мотивированные на то, чтобы США были в этих вечных войнах, на кону было много денег, а Америка была свиньей-копилкой, финансирующей многое из этого. Дональд Трамп хочет, чтобы это закончилось", - заявила она. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, куда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение о редкоземельных металлах не было подписано.
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002448210.html
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в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка

Лара Трамп: Зеленский напрасно надеялся, что Трамп поддерживает его, а не Путина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеялся услышать от президента США Дональда Трампа, что в конфликте на Украине тот поддерживает его, а не российского лидера Владимира Путина, нынешний глава США отстаивает лишь интересы своей страны, заявила бывший председатель Республиканской партии и невестка американского лидера Лара Трамп.
«
"В рамках таких переговоров не все получают желаемое. Зеленский хотел, чтобы Трамп сказал: я больше на твоей стороне, чем на стороне Путина. Он ни на чьей стороне, он сказал, что он на стороне США", - сказала Трамп в эфире Fox News.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
На Украине пошли на отчаянный шаг после перепалки Зеленского с Трампом
Вчера, 13:45
По ее словам, Трамп хочет мира, поскольку не является частью военно-промышленного комплекса.
Зеленский должен прийти к переговорам, добавила Лара Трамп.
«
"Есть люди, мотивированные на то, чтобы США были в этих вечных войнах, на кону было много денег, а Америка была свиньей-копилкой, финансирующей многое из этого. Дональд Трамп хочет, чтобы это закончилось", - заявила она.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, куда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение о редкоземельных металлах не было подписано.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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