Зеленский напрасно надеялся на поддержку Трампа, заявила его невестка
Лара Трамп: Зеленский напрасно надеялся, что Трамп поддерживает его, а не Путина
Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеялся услышать от президента США Дональда Трампа, что в конфликте на Украине тот поддерживает его, а не российского лидера Владимира Путина, нынешний глава США отстаивает лишь интересы своей страны, заявила бывший председатель Республиканской партии и невестка американского лидера Лара Трамп.
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"В рамках таких переговоров не все получают желаемое. Зеленский хотел, чтобы Трамп сказал: я больше на твоей стороне, чем на стороне Путина. Он ни на чьей стороне, он сказал, что он на стороне США", - сказала Трамп в эфире Fox News.
По ее словам, Трамп хочет мира, поскольку не является частью военно-промышленного комплекса.
Зеленский должен прийти к переговорам, добавила Лара Трамп.
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"Есть люди, мотивированные на то, чтобы США были в этих вечных войнах, на кону было много денег, а Америка была свиньей-копилкой, финансирующей многое из этого. Дональд Трамп хочет, чтобы это закончилось", - заявила она.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, куда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение о редкоземельных металлах не было подписано.