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Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик - РИА Новости, 01.03.2025
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03:44 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002393457.html
Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик
Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом показал себя "недоросшим актером", а американский лидер проявил рациональность и стремление к... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:44:00+03:00
2025-03-01T03:44:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом показал себя "недоросшим актером", а американский лидер проявил рациональность и стремление к поиску решения конфликта на Украине, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в соцсети Х. "Дональд Трамп сегодня продемонстрировал высокую ответственность и силу государственного деятеля – говоря правду открыто в лица тех, кто привык к сказкам и притворству. Владимир Зеленский еще раз показал, что является не более чем недоросшим актером, чья роль написана чужим пером, когда его сцена – кровавый театр, в котором страдает его народ. Его ложная храбрость измеряется числом видеокамер и блеском мирового бомонда, но цена его представления - не аплодисменты, а миллионы потерянных жизней", - написал Додик. По его словам, президент США в ходе переговоров проявил то, "что нужно сейчас миру больше всего": рациональность, стабильность и силу для поиска не конфликта, но решений. "Его искренность, приверженность и готовность противостоять военной пропаганде дает надежду, что конец страданий и возвращение к миру возможны. Дональд Трамп – лидер, который не боится истины, потому что знает, что только истина может принести постоянные и справедливые решения. В этом подходе у него есть протянутая навстречу рука и полная поддержка Республики Сербской!" - отметил лидер боснийских сербов. Президент Республики Сербской является активным сторонником Дональда Трампа и поддерживал его в соцсетях на протяжении избирательной кампании, а также одобрял решения на посту президента США. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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в мире, сша, украина, республика сербская, дональд трамп, владимир зеленский, милорад додик
В мире, США, Украина, Республика Сербская, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Милорад Додик
Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик

Додик: Зеленский на встрече с Трампом показал себя недоросшим актером

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом показал себя "недоросшим актером", а американский лидер проявил рациональность и стремление к поиску решения конфликта на Украине, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в соцсети Х.
"Дональд Трамп сегодня продемонстрировал высокую ответственность и силу государственного деятеля – говоря правду открыто в лица тех, кто привык к сказкам и притворству. Владимир Зеленский еще раз показал, что является не более чем недоросшим актером, чья роль написана чужим пером, когда его сцена – кровавый театр, в котором страдает его народ. Его ложная храбрость измеряется числом видеокамер и блеском мирового бомонда, но цена его представления - не аплодисменты, а миллионы потерянных жизней", - написал Додик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
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По его словам, президент США в ходе переговоров проявил то, "что нужно сейчас миру больше всего": рациональность, стабильность и силу для поиска не конфликта, но решений.
«
"Его искренность, приверженность и готовность противостоять военной пропаганде дает надежду, что конец страданий и возвращение к миру возможны. Дональд Трамп – лидер, который не боится истины, потому что знает, что только истина может принести постоянные и справедливые решения. В этом подходе у него есть протянутая навстречу рука и полная поддержка Республики Сербской!" - отметил лидер боснийских сербов.
Президент Республики Сербской является активным сторонником Дональда Трампа и поддерживал его в соцсетях на протяжении избирательной кампании, а также одобрял решения на посту президента США.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреСШАУкраинаРеспублика СербскаяДональд ТрампВладимир ЗеленскийМилорад Додик
 
 
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