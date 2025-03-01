https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002393457.html

Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик

Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский показал себя недоросшим актером, заявил Додик

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом показал себя "недоросшим актером", а американский лидер проявил рациональность и стремление к... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:44:00+03:00

2025-03-01T03:44:00+03:00

2025-03-01T03:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом показал себя "недоросшим актером", а американский лидер проявил рациональность и стремление к поиску решения конфликта на Украине, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в соцсети Х. "Дональд Трамп сегодня продемонстрировал высокую ответственность и силу государственного деятеля – говоря правду открыто в лица тех, кто привык к сказкам и притворству. Владимир Зеленский еще раз показал, что является не более чем недоросшим актером, чья роль написана чужим пером, когда его сцена – кровавый театр, в котором страдает его народ. Его ложная храбрость измеряется числом видеокамер и блеском мирового бомонда, но цена его представления - не аплодисменты, а миллионы потерянных жизней", - написал Додик. По его словам, президент США в ходе переговоров проявил то, "что нужно сейчас миру больше всего": рациональность, стабильность и силу для поиска не конфликта, но решений. "Его искренность, приверженность и готовность противостоять военной пропаганде дает надежду, что конец страданий и возвращение к миру возможны. Дональд Трамп – лидер, который не боится истины, потому что знает, что только истина может принести постоянные и справедливые решения. В этом подходе у него есть протянутая навстречу рука и полная поддержка Республики Сербской!" - отметил лидер боснийских сербов. Президент Республики Сербской является активным сторонником Дональда Трампа и поддерживал его в соцсетях на протяжении избирательной кампании, а также одобрял решения на посту президента США. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

https://ria.ru/20250301/zhurnalist-2002392460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, республика сербская, дональд трамп, владимир зеленский, милорад додик