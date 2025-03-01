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Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 01.03.2025
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02:21 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002387734.html
Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен
Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен
Владимир Зеленский показал высокомерное эго маленького человека на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявила член палаты представителей... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:21:00+03:00
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в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
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марджори тейлор грин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский показал высокомерное эго маленького человека на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте в социальной сети Х. "Зеленский был плохим действующим лицом с самого начала. То, что мы увидели сегодня, является кульминацией высокомерного эго маленького человека, наконец-то встретившегося с мировыми лидерами, которые не будут с этим мириться", - написала Грин. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен Грин: Зеленский показал высокомерное эго маленького человека

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский показал высокомерное эго маленького человека на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте в социальной сети Х.
"Зеленский был плохим действующим лицом с самого начала. То, что мы увидели сегодня, является кульминацией высокомерного эго маленького человека, наконец-то встретившегося с мировыми лидерами, которые не будут с этим мириться", - написала Грин.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
Вчера, 21:46
 
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
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