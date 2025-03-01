https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002387734.html

Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен

Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский показал высокомерное эго, заявила конгрессвумен

Владимир Зеленский показал высокомерное эго маленького человека на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявила член палаты представителей... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:21:00+03:00

2025-03-01T02:21:00+03:00

2025-03-01T02:21:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский показал высокомерное эго маленького человека на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте в социальной сети Х. "Зеленский был плохим действующим лицом с самого начала. То, что мы увидели сегодня, является кульминацией высокомерного эго маленького человека, наконец-то встретившегося с мировыми лидерами, которые не будут с этим мириться", - написала Грин. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, марджори тейлор грин