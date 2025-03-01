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Захарова увидела намек на террор в словах Зеленского в Белом доме
Захарова увидела намек на террор в словах Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Захарова увидела намек на террор в словах Зеленского в Белом доме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в словах Владимира Зеленского в Белом доме намёк на террористические методы Киева. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:01:00+03:00
2025-03-01T00:01:00+03:00
2025-03-01T00:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в словах Владимира Зеленского в Белом доме намёк на террористические методы Киева. "Поражает другая вещь. И она крайне опасна. Это промелькнувшая… между этими фразами такая формулировочка, что Америка еще столкнется с проблемами, еще почувствует их, сказал Зеленский… Я думаю, что речь идёт об уже даже открывающейся, открытой угрозе со стороны киевского режима… Они же не слышали и не хотели слышать нас, которые говорили, что это уже мутировавший режим в террористический. И когда Зеленский, как главарь этого террористического режима, говорит такие фразы… Он имеет в виду, я полагаю, именно это. Они отточили терроризм, экстремизм, диверсии. Мы это видим буквально каждый день", - сказала Захарова в эфире "СоловьевLive". Она добавила, что в Киеве гордятся совершенными актами. "На эту фразу надо обращать внимание. Он знал, я думаю, почему он ее произносит, потому что он приехал в ту страну, которая очень долго зализывала раны, нанесенные международным терроризмом в начале 2000-х", - подчеркнула Захарова.
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в мире, россия, мария захарова, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова увидела намек на террор в словах Зеленского в Белом доме
Захарова заявила, что Зеленский на встрече с Трампом намекнул на киевский террор