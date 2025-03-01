https://ria.ru/20250301/zaharova-2002425193.html

Захарова проиллюстрировала перепалку Трампа с Зеленским видео с Шариковым

Захарова проиллюстрировала перепалку Трампа с Зеленским видео с Шариковым - РИА Новости, 01.03.2025

Захарова проиллюстрировала перепалку Трампа с Зеленским видео с Шариковым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вспомнила сцену из... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:57:00+03:00

2025-03-01T10:57:00+03:00

2025-03-01T11:38:00+03:00

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мария захарова

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вспомнила сцену из знаменитого фильма "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале короткий фрагмент из фильма Бортко 1988 года. На нем профессор Преображенский в присутствии доктора Борменталя отчитывает Шарикова. "Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить", - на повышенных тонах говорит Преображенский Шарикову. "Двадцать восьмое февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет", - в шутку подписала видео Захарова.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сцена из фильма "Собачье сердце" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вспомнила сцену из знаменитого фильма "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. 2025-03-01T10:57 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова, украина