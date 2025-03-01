https://ria.ru/20250301/yaponiya-2002449687.html

В январе резко упал экспорт изделий из железа и стали из Японии в Россию

В январе резко упал экспорт изделий из железа и стали из Японии в Россию - РИА Новости, 01.03.2025

В январе резко упал экспорт изделий из железа и стали из Японии в Россию

Январский экспорт из Японии изделий из черных металлов сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года в 4,5 раза, главным образом за счет того, что в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:56:00+03:00

2025-03-01T13:56:00+03:00

2025-03-01T14:00:00+03:00

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япония

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Январский экспорт из Японии изделий из черных металлов сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года в 4,5 раза, главным образом за счет того, что в этом месяце не было поставок части номенклатуры товаров, выяснило РИА Новости по данным японской службы статистики. Так, по итогам января РФ импортировала из Японии товаров из черных металлов лишь на 17,8 тысячи долларов (2,8 миллиона иен), что в 4,5 раза меньше, чем 81,5 тысячи долларов (12,5 миллиона иен) в прошлом январе. При этом по сравнению с декабрем поставки выросли почти вдвое. Больше всего было приобретено различных готовых изделий из черных металлов - на 12,4 тысячи долларов (1,9 миллиона иен). В частности, к этой товарной группе могут относиться лестницы и стремянки, поддоны, барабаны для канатов, вентиляторы, а также кованные, штампованные и спеченые изделия самого разного назначения, от портсигаров, до деталей автомобилей. Кроме того, сюда относятся изделия из стальной и железной проволоки, например, клетки или корзины. Также в этом январе РФ импортировала из Японии в небольших объемах винты, болты и гайки из черных металлов (на 3,3 тысячи долларов) и различные иглы (на 2,1 тысячи долларов). В общем японском экспорте Россия стала лишь 28-м рынком сбыта для изделий из черных металлов. А в число главных покупателей вошли Норвегия - 40,5 миллиона долларов (6,3 миллиарда иен), Великобритания - 11,6 миллиона долларов (1,8 миллиарда иен) и Германия - 5,2 миллиона долларов (806,5 миллиона иен).

https://ria.ru/20250215/titan-1999073542.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, россия, норвегия, санкции в отношении россии, реакция на санкции