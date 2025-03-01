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В Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2025

В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2025

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ахтырке Сумской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.59 мск, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины