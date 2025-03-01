https://ria.ru/20250301/vzryvy-2002509195.html
В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2025
В Сумской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:12:00+03:00
2025-03-01T22:12:00+03:00
2025-03-01T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ахтырке Сумской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.59 мск, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829e356200d0b7cf81073faa5060da34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Сумской области прогремели взрывы
"Общественное": в городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы