https://ria.ru/20250301/vzryvy-2002382509.html

В Харькове прогремели новые взрывы

В Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 01.03.2025

В Харькове прогремели новые взрывы

Новые взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Харькове новые взрывы", - говорится в сообщении СМИ. За последний час в Харькове уже дважды были слышны взрывы. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 20.45 мск пятницы. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, страна.ua, вооруженные силы украины