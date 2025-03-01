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Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/vsu-2002413136.html
Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ
Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко рассказал о том, что в военкомате ему предложили сделать отсрочку от службы за 10 тысяч долларов, говорится в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:25:00+03:00
2025-03-01T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко рассказал о том, что в военкомате ему предложили сделать отсрочку от службы за 10 тысяч долларов, говорится в сообщении Минобороны РФ. "В военкомате было предложено, как бы сказать это, отсрочка от службы в размере 10 тысяч долларов, на что я отказался, потому что у меня не было таких наличных средств", - сказал пленный. Злепко добавил, что ТЦК забирают "средний и низший" класс (населения - ред.), а "высокий" класс "он не встречал". Пленный также рассказал о том, что толком в учебке в Черниговской области не готовили к предстоящему, сообщив об обстоятельствах сдачи в плен, когда он находился в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на территории Харьковской области.
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черниговская область
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черниговская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ

Пленный Злепко: в военкомате предложили сделать отсрочку от службы за $10 тысяч

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко рассказал о том, что в военкомате ему предложили сделать отсрочку от службы за 10 тысяч долларов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«
"В военкомате было предложено, как бы сказать это, отсрочка от службы в размере 10 тысяч долларов, на что я отказался, потому что у меня не было таких наличных средств", - сказал пленный.
Злепко добавил, что ТЦК забирают "средний и низший" класс (населения - ред.), а "высокий" класс "он не встречал".
Пленный также рассказал о том, что толком в учебке в Черниговской области не готовили к предстоящему, сообщив об обстоятельствах сдачи в плен, когда он находился в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на территории Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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