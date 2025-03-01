https://ria.ru/20250301/vsu-2002413136.html

Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ

Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025

Украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко рассказал о том, что в военкомате ему предложили сделать отсрочку от службы за 10 тысяч долларов, говорится в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:25:00+03:00

2025-03-01T09:25:00+03:00

2025-03-01T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко рассказал о том, что в военкомате ему предложили сделать отсрочку от службы за 10 тысяч долларов, говорится в сообщении Минобороны РФ. "В военкомате было предложено, как бы сказать это, отсрочка от службы в размере 10 тысяч долларов, на что я отказался, потому что у меня не было таких наличных средств", - сказал пленный. Злепко добавил, что ТЦК забирают "средний и низший" класс (населения - ред.), а "высокий" класс "он не встречал". Пленный также рассказал о том, что толком в учебке в Черниговской области не готовили к предстоящему, сообщив об обстоятельствах сдачи в плен, когда он находился в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на территории Харьковской области.

https://ria.ru/20250125/moldavija-1995444248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черниговская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)