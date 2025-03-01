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Во Владивостоке потушили пожар в двухэтажном жилом доме
Во Владивостоке потушили пожар в двухэтажном жилом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владивостоке потушили пожар в двухэтажном жилом доме
Пожар в двухэтажном жилом доме во Владивостоке потушили на площади около 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:39:00+03:00
2025-03-01T10:39:00+03:00
2025-03-01T11:59:00+03:00
происшествия
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме во Владивостоке потушили на площади около 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что утром в субботу произошло возгорание в двухэтажном жилом доме по улице Борисенко во Владивостоке. Предварительно, огонь охватил не менее 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия прибыл прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев, надзорное ведомство проконтролирует установление причин возгорания. В ГУМЧС России по региону позже уточнили, что при помощи спасательных устройств огнеборцы спасли двух человек, в ходе тушения пожара было найдено тело погибшего. Пожар локализовали на площади около 500 "квадратов". Власти Владивостока сообщили, что жильцов, чьи квартиры были повреждены при пожаре, расселят, пять человек уже направлены в пункт временного размещения. "В 17.21 (10.21 мск) пожар полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, владивосток, россия, первомайский район , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Владивосток, Россия, Первомайский район , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке потушили пожар в двухэтажном жилом доме
Пожар в жилом доме во Владивостоке потушили на 500 квадратах