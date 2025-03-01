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Во Владивостоке расселят пострадавших при пожаре в жилом доме
Во Владивостоке расселят пострадавших при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владивостоке расселят пострадавших при пожаре в жилом доме
Жильцов, чьи квартиры пострадали при пожаре дома во Владивостоке, расселят, пять человек уже направлены в пункт временного размещения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:45:00+03:00
2025-03-01T08:45:00+03:00
2025-03-01T10:21:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Жильцов, чьи квартиры пострадали при пожаре дома во Владивостоке, расселят, пять человек уже направлены в пункт временного размещения, сообщили журналистам в администрации города. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что утром в субботу произошло возгорание в двухэтажном жилом доме по улице Борисенко во Владивостоке. Предварительно, огонь охватил не менее 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия прибыл прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев, надзорное ведомство проконтролирует установление причин возгорания. В ГУМЧС России по региону позже уточнили, что при помощи спасательных устройств огнеборцы спасли двух человек, в ходе тушения пожара было найдено тело погибшего. Пожар локализовали на площади около 500 "квадратов". "Жильцов дома на Борисенко, 36 расселят. Пять человек уже направлены в пункт временного размещения на улице Нестерова. Всем пострадавшим по заявлениям в ближайшее время будет подобрано маневренное жильё", - сообщили в мэрии.
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происшествия, жилье, владивосток, первомайский район , россия
Происшествия, Жилье, Владивосток, Первомайский район , Россия
Во Владивостоке расселят пострадавших при пожаре в жилом доме
Жильцов дома во Владивостоке, чьи квартиры пострадали при пожаре, расселят