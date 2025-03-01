https://ria.ru/20250301/ukraine-2002460334.html

"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США

"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025

"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США

Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, теперь, судя по всему, она... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:26:00+03:00

2025-03-01T15:26:00+03:00

2025-03-01T15:26:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

украина

владимир зеленский

дональд трамп

игорь коротченко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

⁨МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, теперь, судя по всему, она будет осуществляться за счет Европы, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Следствием провального визита Зеленского в Вашингтон, испорченных отношений с 47-м президентом США Дональдом Трампом и его командой может стать лишение любой военной и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. При этом помощь Украине теперь ложится на плечи Европы, США будут дистанцироваться от процесса", - заявил РИА Новости Коротченко. Трамп, по мнению аналитика, в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы постараться максимально эффективно наказать Киев за хамское поведение, публично продемонстрированное руководству США Зеленским. "В практическом плане это будет означать заморозку прямых военных траншей американского оружия: имеющегося и новых произведенных образцов вооружения и военной техники. Другое дело, что по американскому законодательству Трамп не всесилен. Часть каких-то обязательств, которые раньше брал на себя прежний президент США Джо Байден, не может быть разорвана одномоментным решением, но, тем не менее, наказание Зеленского так или иначе последует", - отметил собеседник. По его словам, американцы дали понять, что если Европа хочет закупать американское оружие и дальше поставлять его на Украину, то они готовы на этом зарабатывать без ограничений. "Фатальные ошибки, допущенные Зеленским, будут иметь далеко идущие последствия с точки зрения всех тех усилий, которые раньше предпринимали США по поддержке киевского режима. В любом случае, следствием произошедших за последние сутки событий будут не просто испорченные отношения между Киевом и Вашингтоном, а занесение Зеленского в список персональных врагов Трампа со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Коротченко.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

сша

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, игорь коротченко, в мире