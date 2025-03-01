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"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025
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15:26 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ukraine-2002460334.html
"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США
"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025
"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США
Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, теперь, судя по всему, она... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:26:00+03:00
2025-03-01T15:26:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
украина
владимир зеленский
дональд трамп
игорь коротченко
в мире
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⁨МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, теперь, судя по всему, она будет осуществляться за счет Европы, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Следствием провального визита Зеленского в Вашингтон, испорченных отношений с 47-м президентом США Дональдом Трампом и его командой может стать лишение любой военной и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. При этом помощь Украине теперь ложится на плечи Европы, США будут дистанцироваться от процесса", - заявил РИА Новости Коротченко. Трамп, по мнению аналитика, в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы постараться максимально эффективно наказать Киев за хамское поведение, публично продемонстрированное руководству США Зеленским. "В практическом плане это будет означать заморозку прямых военных траншей американского оружия: имеющегося и новых произведенных образцов вооружения и военной техники. Другое дело, что по американскому законодательству Трамп не всесилен. Часть каких-то обязательств, которые раньше брал на себя прежний президент США Джо Байден, не может быть разорвана одномоментным решением, но, тем не менее, наказание Зеленского так или иначе последует", - отметил собеседник. По его словам, американцы дали понять, что если Европа хочет закупать американское оружие и дальше поставлять его на Украину, то они готовы на этом зарабатывать без ограничений. "Фатальные ошибки, допущенные Зеленским, будут иметь далеко идущие последствия с точки зрения всех тех усилий, которые раньше предпринимали США по поддержке киевского режима. В любом случае, следствием произошедших за последние сутки событий будут не просто испорченные отношения между Киевом и Вашингтоном, а занесение Зеленского в список персональных врагов Трампа со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Коротченко.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
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вашингтон (штат)
украина
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сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, игорь коротченко, в мире
США, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Игорь Коротченко, В мире
"Фатальная ошибка": эксперт оценил последствия визита Зеленского в США

Главред Коротченко: визит Зеленского в Вашингтон может лишить Украину помощи США

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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⁨МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, теперь, судя по всему, она будет осуществляться за счет Европы, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
Вчера, 08:00
"Следствием провального визита Зеленского в Вашингтон, испорченных отношений с 47-м президентом США Дональдом Трампом и его командой может стать лишение любой военной и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. При этом помощь Украине теперь ложится на плечи Европы, США будут дистанцироваться от процесса", - заявил РИА Новости Коротченко.
Трамп, по мнению аналитика, в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы постараться максимально эффективно наказать Киев за хамское поведение, публично продемонстрированное руководству США Зеленским.
"В практическом плане это будет означать заморозку прямых военных траншей американского оружия: имеющегося и новых произведенных образцов вооружения и военной техники. Другое дело, что по американскому законодательству Трамп не всесилен. Часть каких-то обязательств, которые раньше брал на себя прежний президент США Джо Байден, не может быть разорвана одномоментным решением, но, тем не менее, наказание Зеленского так или иначе последует", - отметил собеседник.
По его словам, американцы дали понять, что если Европа хочет закупать американское оружие и дальше поставлять его на Украину, то они готовы на этом зарабатывать без ограничений.
"Фатальные ошибки, допущенные Зеленским, будут иметь далеко идущие последствия с точки зрения всех тех усилий, которые раньше предпринимали США по поддержке киевского режима. В любом случае, следствием произошедших за последние сутки событий будут не просто испорченные отношения между Киевом и Вашингтоном, а занесение Зеленского в список персональных врагов Трампа со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Коротченко.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
28 февраля, 21:46
 
СШАВашингтон (штат)УкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампИгорь КоротченкоВ мире
 
 
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