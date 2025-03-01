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Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков - РИА Новости, 01.03.2025
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21:34 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002506620.html
Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков
Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков - РИА Новости, 01.03.2025
Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков
Планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:34:00+03:00
2025-03-01T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. "Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и "спасения" Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. В пылу политических баталий, одержимые идеей "победы" Украины, охваченные ненавистью к Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США. Пользуясь выражением Уолтца, им тоже, видимо, не доложили, что в западном городе новый шериф", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков

Сенатор Пушков: планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и "спасения" Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. В пылу политических баталий, одержимые идеей "победы" Украины, охваченные ненавистью к Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США. Пользуясь выражением Уолтца, им тоже, видимо, не доложили, что в западном городе новый шериф", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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