Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков
Сенатор Пушков: планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и "спасения" Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. В пылу политических баталий, одержимые идеей "победы" Украины, охваченные ненавистью к Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США. Пользуясь выражением Уолтца, им тоже, видимо, не доложили, что в западном городе новый шериф", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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