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Крупные совместные военные учения США и Японии проходят на юге страны - РИА Новости, 01.03.2025
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19:06 01.03.2025 (обновлено: 20:37 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ucheniya-2002489070.html
Крупные совместные военные учения США и Японии проходят на юге страны
Крупные совместные военные учения США и Японии проходят на юге страны - РИА Новости, 01.03.2025
Крупные совместные военные учения США и Японии проходят на юге страны
Крупные совместные учения США и Японии "Железный кулак" проходят на юге Японии - в префектуре Окинава и на острове Кюсю с участием рекордно высокого числа... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T19:06:00+03:00
2025-03-01T20:37:00+03:00
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Крупные совместные учения США и Японии "Железный кулак" проходят на юге Японии - в префектуре Окинава и на острове Кюсю с участием рекордно высокого числа военных, сообщил телеканал NHK. Учения проходят с 19 февраля по 7 марта, впервые в них приняли участие около 4000 человек. В субботу отрабатывалась защита удаленных островов от высадившегося там "иностранного десанта". В операции по "возвращению" территории под свой контроль участвовали 400 военнослужащих, в том числе из амфибийного подразделения сухопутных сил самообороны и подразделения морской пехоты США. Учения проводятся третий год подряд. Маневры по отработке обороны удаленных островов подразумевают близость Китая, в том числе Тайваня, к островам на юго-западе Японии, их проведение обычно ставит перед собой цель реагирования на возникновение непредвиденной ситуации в этом регионе. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250228/koreja-2002128287.html
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в мире, китай, сша, япония, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Япония, Нэнси Пелоси
Крупные совместные военные учения США и Японии проходят на юге страны

На юге Японии проходят масштабные совместные учения с США "Железный кулак"

© Getty Images / Anadolu/David MareuilЯпонские военнослужащие
Японские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / Anadolu/David Mareuil
Японские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Крупные совместные учения США и Японии "Железный кулак" проходят на юге Японии - в префектуре Окинава и на острове Кюсю с участием рекордно высокого числа военных, сообщил телеканал NHK.
Учения проходят с 19 февраля по 7 марта, впервые в них приняли участие около 4000 человек. В субботу отрабатывалась защита удаленных островов от высадившегося там "иностранного десанта". В операции по "возвращению" территории под свой контроль участвовали 400 военнослужащих, в том числе из амфибийного подразделения сухопутных сил самообороны и подразделения морской пехоты США.
Южнокорейские и американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Южная Корея и США проводят совместные учение недалеко от КНДР
28 февраля, 10:07
Учения проводятся третий год подряд.
Маневры по отработке обороны удаленных островов подразумевают близость Китая, в том числе Тайваня, к островам на юго-западе Японии, их проведение обычно ставит перед собой цель реагирования на возникновение непредвиденной ситуации в этом регионе.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Армия США использовала на учениях вертолет российского производства
16 октября 2024, 00:04
 
В миреКитайСШАЯпонияНэнси Пелоси
 
 
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