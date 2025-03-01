Крупные совместные военные учения США и Японии проходят на юге страны
На юге Японии проходят масштабные совместные учения с США "Железный кулак"
© Getty Images / Anadolu/David MareuilЯпонские военнослужащие
© Getty Images / Anadolu/David Mareuil
Японские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Крупные совместные учения США и Японии "Железный кулак" проходят на юге Японии - в префектуре Окинава и на острове Кюсю с участием рекордно высокого числа военных, сообщил телеканал NHK.
Учения проходят с 19 февраля по 7 марта, впервые в них приняли участие около 4000 человек. В субботу отрабатывалась защита удаленных островов от высадившегося там "иностранного десанта". В операции по "возвращению" территории под свой контроль участвовали 400 военнослужащих, в том числе из амфибийного подразделения сухопутных сил самообороны и подразделения морской пехоты США.
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Учения проводятся третий год подряд.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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