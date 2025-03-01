Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение
Константин Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что его возвращение на телевидение во многом связано с памятью о тележурналисте Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад.
В рамках премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на память" на Первом канале Эрнст рассказал о том, как узнал о трагедии, находясь в Венеции во время съемок программы "Матадор". Он подчеркнул, что этот день, хотя это и было 30 лет назад, в мельчайших деталях отпечатался в его памяти. По окончании съемки оператор Эрнста отошел к телефонной будке для звонка жене, но внезапно закричал.
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"И вдруг мы слышим через буквально несколько минут крик нашего оператора. Мы развернулись, побежали навстречу. Думали, что на него кто-то напал... а он бежал нам на встречу и кричал, что Влада убили. Он позвонил домой, а его жена в этот момент смотрела вечерний выпуск новостей НТВ. И мы естественно не полетели ни в какой Рим и первым же рейсом отправились в Москву. Я это помню, хотя это и было 30 лет назад, просто в мельчайших деталях. В том, какой был цвет и запах. И я вернулся на телевидение во многом в память Влада", - рассказал Эрнст в фильме.
Со слезами на глазах Эрнст добавил, что Листьев - это человек, которого ему "на протяжении 30 лет каждый день не хватает и которого никто не смог заменить".
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"Он был человеком, который выискивал проект, оценивал его, садился его сам пилотировать, как летчик испытатель. Когда проект взлетал, он отдавал его другому человеку, чего на телевидении обычно не бывает. Если кто-то поставил какой-то проект, он будет держаться синеющими пальцами, пока его не будут выносить в двери вперед ногами. Владу было это не интересно, ему было интересно запускать новые машины... Он был просто человек, которого Бог создал специально для этого типа реализации. Просто выбрал, поцеловал его и сказал, "ты мой - я в тебя верю", - поделился воспоминаниями гендиректор Первого канала.
По мнению Эрнста, Листьев был "последним общенациональным героем" - понятным и любимым зрителями всех возрастов, от молодежи до старшего поколения.
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.