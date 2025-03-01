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Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение - РИА Новости, 01.03.2025
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14:48 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/televidenie-2002457371.html
Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение
Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение - РИА Новости, 01.03.2025
Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что его возвращение на телевидение во многом связано с памятью о тележурналисте Владиславе... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что его возвращение на телевидение во многом связано с памятью о тележурналисте Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад. В рамках премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на память" на Первом канале Эрнст рассказал о том, как узнал о трагедии, находясь в Венеции во время съемок программы "Матадор". Он подчеркнул, что этот день, хотя это и было 30 лет назад, в мельчайших деталях отпечатался в его памяти. По окончании съемки оператор Эрнста отошел к телефонной будке для звонка жене, но внезапно закричал. "И вдруг мы слышим через буквально несколько минут крик нашего оператора. Мы развернулись, побежали навстречу. Думали, что на него кто-то напал... а он бежал нам на встречу и кричал, что Влада убили. Он позвонил домой, а его жена в этот момент смотрела вечерний выпуск новостей НТВ. И мы естественно не полетели ни в какой Рим и первым же рейсом отправились в Москву. Я это помню, хотя это и было 30 лет назад, просто в мельчайших деталях. В том, какой был цвет и запах. И я вернулся на телевидение во многом в память Влада", - рассказал Эрнст в фильме. Со слезами на глазах Эрнст добавил, что Листьев - это человек, которого ему "на протяжении 30 лет каждый день не хватает и которого никто не смог заменить". "Он был человеком, который выискивал проект, оценивал его, садился его сам пилотировать, как летчик испытатель. Когда проект взлетал, он отдавал его другому человеку, чего на телевидении обычно не бывает. Если кто-то поставил какой-то проект, он будет держаться синеющими пальцами, пока его не будут выносить в двери вперед ногами. Владу было это не интересно, ему было интересно запускать новые машины... Он был просто человек, которого Бог создал специально для этого типа реализации. Просто выбрал, поцеловал его и сказал, "ты мой - я в тебя верю", - поделился воспоминаниями гендиректор Первого канала. По мнению Эрнста, Листьев был "последним общенациональным героем" - понятным и любимым зрителями всех возрастов, от молодежи до старшего поколения. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
https://ria.ru/20240908/ernst-1971484132.html
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москва, венеция, рим, константин эрнст, владислав листьев, нтв (телеканал), россия
Москва, Венеция, Рим, Константин Эрнст, Владислав Листьев, НТВ (телеканал), Россия
Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение

Константин Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что его возвращение на телевидение во многом связано с памятью о тележурналисте Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад.
В рамках премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на память" на Первом канале Эрнст рассказал о том, как узнал о трагедии, находясь в Венеции во время съемок программы "Матадор". Он подчеркнул, что этот день, хотя это и было 30 лет назад, в мельчайших деталях отпечатался в его памяти. По окончании съемки оператор Эрнста отошел к телефонной будке для звонка жене, но внезапно закричал.
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"И вдруг мы слышим через буквально несколько минут крик нашего оператора. Мы развернулись, побежали навстречу. Думали, что на него кто-то напал... а он бежал нам на встречу и кричал, что Влада убили. Он позвонил домой, а его жена в этот момент смотрела вечерний выпуск новостей НТВ. И мы естественно не полетели ни в какой Рим и первым же рейсом отправились в Москву. Я это помню, хотя это и было 30 лет назад, просто в мельчайших деталях. В том, какой был цвет и запах. И я вернулся на телевидение во многом в память Влада", - рассказал Эрнст в фильме.
Со слезами на глазах Эрнст добавил, что Листьев - это человек, которого ему "на протяжении 30 лет каждый день не хватает и которого никто не смог заменить".
«
"Он был человеком, который выискивал проект, оценивал его, садился его сам пилотировать, как летчик испытатель. Когда проект взлетал, он отдавал его другому человеку, чего на телевидении обычно не бывает. Если кто-то поставил какой-то проект, он будет держаться синеющими пальцами, пока его не будут выносить в двери вперед ногами. Владу было это не интересно, ему было интересно запускать новые машины... Он был просто человек, которого Бог создал специально для этого типа реализации. Просто выбрал, поцеловал его и сказал, "ты мой - я в тебя верю", - поделился воспоминаниями гендиректор Первого канала.
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По мнению Эрнста, Листьев был "последним общенациональным героем" - понятным и любимым зрителями всех возрастов, от молодежи до старшего поколения.
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
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