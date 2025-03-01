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В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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17:28 01.03.2025 (обновлено: 19:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002477364.html
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме
Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал в соцсети X, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:28:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал в соцсети X, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.Согласно опубликованному списку, гостей собирались угощать зеленым салатом с помидорами, капустой и спаржей. В качество основного блюда была приготовлена курица, запеченная с розмарином. На десерт предполагалось подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье."Обед с президентом Трампом и его прекрасной командой состоялся сегодня днем. В 13:30 президент Трамп пригласил еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест", — написал Скавино, намекая на отсутствие за столом украинцев.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.Трамп потребовал от Зеленского уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002468408.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме

В Белом доме раскрыли меню обеда, предназначенного для Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал в соцсети X, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.
Согласно опубликованному списку, гостей собирались угощать зеленым салатом с помидорами, капустой и спаржей. В качество основного блюда была приготовлена курица, запеченная с розмарином. На десерт предполагалось подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Обед с президентом Трампом и его прекрасной командой состоялся сегодня днем. В 13:30 президент Трамп пригласил еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест", — написал Скавино, намекая на отсутствие за столом украинцев.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Трамп потребовал от Зеленского уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились.
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