https://ria.ru/20250301/ssha-2002477364.html
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме
Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал в соцсети X, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:28:00+03:00
2025-03-01T17:28:00+03:00
2025-03-01T19:22:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал в соцсети X, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.Согласно опубликованному списку, гостей собирались угощать зеленым салатом с помидорами, капустой и спаржей. В качество основного блюда была приготовлена курица, запеченная с розмарином. На десерт предполагалось подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье."Обед с президентом Трампом и его прекрасной командой состоялся сегодня днем. В 13:30 президент Трамп пригласил еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест", — написал Скавино, намекая на отсутствие за столом украинцев.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.Трамп потребовал от Зеленского уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002468408.html
https://ria.ru/20250301/tramp-2002462267.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbcf95f623bc57613faf2ef37de922f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
В США раскрыли, чем хотели накормить Зеленского в Белом доме
В Белом доме раскрыли меню обеда, предназначенного для Зеленского