Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского
Грин: встреча Зеленского в Белом доме стала кульминацией его высокомерия
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала "кульминацией" высокомерия со стороны последнего, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в социальной сети Х.
"Зеленский всегда был плохим актёром. То, что мы видели сегодня, стало кульминацией его высокомерия. Наконец-то он встретился с мировыми лидерами, которые не готовы мириться с этим", – написала Грин.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. Зеленский неоднократно перебивал и перечил американскому президенту, чем вызвал критику в свой адрес. Трамп отметил, что с Зеленским "будет очень сложно вести дела". Он также опубликовал пост, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В сообщении Белого дома, опубликованном после инцидента между Трампом и Зеленским, подчёркивается, что Соединённые Штаты не допустят, чтобы другие государства использовали их в своих целях.