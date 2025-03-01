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Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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03:51 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ssha-2002393884.html
Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского
Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского
Скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала "кульминацией" высокомерия со стороны последнего, заявила член палаты... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:51:00+03:00
2025-03-01T03:51:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала "кульминацией" высокомерия со стороны последнего, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в социальной сети Х. "Зеленский всегда был плохим актёром. То, что мы видели сегодня, стало кульминацией его высокомерия. Наконец-то он встретился с мировыми лидерами, которые не готовы мириться с этим", – написала Грин. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. Зеленский неоднократно перебивал и перечил американскому президенту, чем вызвал критику в свой адрес. Трамп отметил, что с Зеленским "будет очень сложно вести дела". Он также опубликовал пост, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В сообщении Белого дома, опубликованном после инцидента между Трампом и Зеленским, подчёркивается, что Соединённые Штаты не допустят, чтобы другие государства использовали их в своих целях.
https://ria.ru/20250301/zhurnalist-2002392460.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского

Грин: встреча Зеленского в Белом доме стала кульминацией его высокомерия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала "кульминацией" высокомерия со стороны последнего, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в социальной сети Х.
"Зеленский всегда был плохим актёром. То, что мы видели сегодня, стало кульминацией его высокомерия. Наконец-то он встретился с мировыми лидерами, которые не готовы мириться с этим", – написала Грин.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. Зеленский неоднократно перебивал и перечил американскому президенту, чем вызвал критику в свой адрес. Трамп отметил, что с Зеленским "будет очень сложно вести дела". Он также опубликовал пост, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В сообщении Белого дома, опубликованном после инцидента между Трампом и Зеленским, подчёркивается, что Соединённые Штаты не допустят, чтобы другие государства использовали их в своих целях.
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