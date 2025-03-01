https://ria.ru/20250301/ssha-2002393884.html

Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского

Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Конгрессвумен Грин жестко раскритиковала Зеленского

Скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала "кульминацией" высокомерия со стороны последнего, заявила член палаты... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:51:00+03:00

2025-03-01T03:51:00+03:00

2025-03-01T03:51:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала "кульминацией" высокомерия со стороны последнего, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в социальной сети Х. "Зеленский всегда был плохим актёром. То, что мы видели сегодня, стало кульминацией его высокомерия. Наконец-то он встретился с мировыми лидерами, которые не готовы мириться с этим", – написала Грин. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. Зеленский неоднократно перебивал и перечил американскому президенту, чем вызвал критику в свой адрес. Трамп отметил, что с Зеленским "будет очень сложно вести дела". Он также опубликовал пост, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В сообщении Белого дома, опубликованном после инцидента между Трампом и Зеленским, подчёркивается, что Соединённые Штаты не допустят, чтобы другие государства использовали их в своих целях.

https://ria.ru/20250301/zhurnalist-2002392460.html

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп