https://ria.ru/20250301/ssha-2002385788.html

Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки

Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки - РИА Новости, 01.03.2025

Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки

Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:54:00+03:00

2025-03-01T01:54:00+03:00

2025-03-01T09:20:00+03:00

киев

владимир зеленский

дональд трамп

марко рубио

сша

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по ресурсам, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено."Делегация из Киева ожидала в другом помещении около часа, все еще надеясь подписать сделку по полезным ископаемым... Затем госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц "вышли из Овального кабинета, подошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на высокопоставленное лицо из Белого дома.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002385411.html

киев

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, сша, вашингтон (штат), в мире