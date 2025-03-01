https://ria.ru/20250301/ssha-2002385788.html
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки - РИА Новости, 01.03.2025
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки
Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:54:00+03:00
2025-03-01T01:54:00+03:00
2025-03-01T09:20:00+03:00
киев
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
сша
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002334113_0:95:2782:1660_1920x0_80_0_0_816b73cf280c49233d1c9207e6f3b47b.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по ресурсам, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено."Делегация из Киева ожидала в другом помещении около часа, все еще надеясь подписать сделку по полезным ископаемым... Затем госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц "вышли из Овального кабинета, подошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на высокопоставленное лицо из Белого дома.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385411.html
киев
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002334113_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_3a989df8dad4ed323cb8914e9bf5f23e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, сша, вашингтон (штат), в мире
Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, США, Вашингтон (штат), В мире
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки
Делегация Киева ждала час после перепалки в надежде на сделку по ресурсам с США