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Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки - РИА Новости, 01.03.2025
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01:54 01.03.2025 (обновлено: 09:20 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002385788.html
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки - РИА Новости, 01.03.2025
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки
Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:54:00+03:00
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киев
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
сша
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по ресурсам, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено."Делегация из Киева ожидала в другом помещении около часа, все еще надеясь подписать сделку по полезным ископаемым... Затем госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц "вышли из Овального кабинета, подошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на высокопоставленное лицо из Белого дома.
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киев, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, сша, вашингтон (штат), в мире
Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, США, Вашингтон (штат), В мире
Украинская делегация надеялась подписать сделку по ресурсам после перепалки

Делегация Киева ждала час после перепалки в надежде на сделку по ресурсам с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Делегация из Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по ресурсам, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
"Делегация из Киева ожидала в другом помещении около часа, все еще надеясь подписать сделку по полезным ископаемым... Затем госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц "вышли из Овального кабинета, подошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на высокопоставленное лицо из Белого дома.
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КиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоСШАВашингтон (штат)В мире
 
 
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