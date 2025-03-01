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Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа
Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа
У Владимира Зеленского были идеальные условия перед встречей с президентом США Дональдом Трампом после череды встреч американского лидера на этой неделе, заявил РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:28:00+03:00
2025-03-01T01:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. У Владимира Зеленского были идеальные условия перед встречей с президентом США Дональдом Трампом после череды встреч американского лидера на этой неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Блумберг. "У него была лучшая взлетная полоса после президента Франции Эммануэля Макрона в Овальном кабинете в понедельник. Вчера у нас была фантастическая встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Затем сегодня президент Зеленский. Я имею в виду, что лучшего и желать нельзя", - сообщил он. Бессент добавил, что будущее сорванной сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам, которое не было подписано в Белом доме, будет зависеть от решения американского лидера. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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в мире, сша, вашингтон (штат), франция, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Вашингтон (штат), Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа
Минфин США: у Зеленского были идеальные условия перед встречей с Трампом