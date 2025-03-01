https://ria.ru/20250301/ssha-2002384000.html

Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа

Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025

Бессент рассказал об условиях, созданных для встречи Зеленского и Трампа

У Владимира Зеленского были идеальные условия перед встречей с президентом США Дональдом Трампом после череды встреч американского лидера на этой неделе, заявил РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:28:00+03:00

2025-03-01T01:28:00+03:00

2025-03-01T01:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. У Владимира Зеленского были идеальные условия перед встречей с президентом США Дональдом Трампом после череды встреч американского лидера на этой неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Блумберг. "У него была лучшая взлетная полоса после президента Франции Эммануэля Макрона в Овальном кабинете в понедельник. Вчера у нас была фантастическая встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Затем сегодня президент Зеленский. Я имею в виду, что лучшего и желать нельзя", - сообщил он. Бессент добавил, что будущее сорванной сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам, которое не было подписано в Белом доме, будет зависеть от решения американского лидера. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002381540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), франция, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент