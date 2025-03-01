https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002486790.html

Спецоперация, 1 марта: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Спецоперация, 1 марта: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР - РИА Новости, 01.03.2025

Спецоперация, 1 марта: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:47:00+03:00

2025-03-01T18:47:00+03:00

2025-03-01T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, противник потерял до 1015 военнослужащих, ВСУ лишились трех танков. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотников, сообщили в военном ведомстве. ВСУ на курском направлении потеряли 220 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Киев предпринял попытку атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани с целью остановки поставок газа в европейские страны, все три беспилотника уничтожены силами ПВО, сообщило МО РФ. Дисбаланс потерь и набора мобилизованных в ВСУУкраина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых украинских военных неуклонно растет, проблемы с мобилизацией в ВСУ мужчин призывного возраста усугубляются, сообщило Минобороны России. Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), сообщили в военном ведомстве. По данным МО РФ, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц - 38920 военнослужащих. В январе 2025 года ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях 51960 военнослужащих ВСУ, в декабре 2024 года - около 33 тысяч при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих. В МО РФ отметили, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц. Фатальная ошибка ЗеленскогоПровальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, теперь, судя по всему, она будет осуществляться за счет Европы, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. По словам Коротченко, следствием провального визита Зеленского в Вашингтон, испорченных отношений с 47-м президентом США Дональдом Трампом и его командой может стать лишение любой военной и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. При этом помощь Украине теперь ложится на плечи Европы, США будут дистанцироваться от процесса. Трамп, по мнению аналитика, в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы постараться максимально эффективно наказать Киев за хамское поведение, публично продемонстрированное руководству США Зеленским. Коротченко отметил, что это будет означать заморозку прямых военных траншей американского оружия: имеющегося и новых произведенных образцов вооружения и военной техники. Однако по американскому законодательству Трамп не всесилен. Часть каких-то обязательств, которые раньше брал на себя прежний президент США Джо Байден, не может быть разорвана одномоментным решением, но, тем не менее, наказание Зеленского так или иначе последует. При этом, по его словам, американцы дали понять, что если Европа хочет закупать американское оружие и дальше поставлять его на Украину, то они готовы на этом зарабатывать без ограничений. Трамп хотел остановить конфликтАмериканский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на том, чтобы остановить конфликт на Украине, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия. Трамп после перепалки заявил, что отверг намерение Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр. Он также подчеркнул, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении боевых действий. Маск после инцидента заявлял, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.

https://ria.ru/20250301/ataka-2002451818.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002423957.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002160496.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002161870.html

https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002484312.html

https://ria.ru/20250301/ssora-2002455706.html

https://rsport.ria.ru/20250301/zelenskij-2002479329.html

https://ria.ru/20250301/perepalka-2002464142.html

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