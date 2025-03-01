https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002436237.html

ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки - РИА Новости, 01.03.2025

ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:16:00+03:00

2025-03-01T12:16:00+03:00

2025-03-01T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

волчанск

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск, безопасность