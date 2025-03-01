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ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:16:00+03:00
2025-03-01T12:16:00+03:00
2025-03-01T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск, Безопасность
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков и танк за сутки