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ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 01.03.2025 (обновлено: 12:26 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002436237.html
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:16:00+03:00
2025-03-01T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
волчанск
безопасность
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
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россия
харьковская область
волчанск
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск, Безопасность
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 55 боевиков и танк за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВолчанскБезопасность
 
 
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