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Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.03.2025
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05:11 01.03.2025
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Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.03.2025
Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ "Баба Яга" и две пулеметные точки противника у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:11:00+03:00
2025-03-01T05:11:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ "Баба Яга" и две пулеметные точки противника у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают живую силу противника и вражеские БПЛА, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ и срывая ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в населенном пункте Часов Яр на подступах к городу и в районе многоэтажной застройки", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что при выполнении очередной задачи, десантники долго отслеживали графики пролётов тяжёлых БПЛА типа "Баба Яга", которые противник использует для сброса боеприпасов и минирования подступов к пулеметным позициям ВСУ, а также перемещения противника на позициях во время ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Уточняется, что перед выдвижением штурмовых групп, снайперской паре была поставлена задача уничтожить все выявленные цели противника, которые могли бы помешать выполнить поставленную боевую задачу. "Первым уничтожили тяжёлых БПЛА ВСУ, после перешли на другую заранее подготовленную позицию, откуда точными выстрелами уничтожили два пулемётных расчёта и несколько наблюдателей ВСУ. После подавления пулеметных точек противника штурмовые группы Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно продвинулись вперёд и смогли занять важный опорный пункт, ещё приблизив освобождение Часова Яра от украинских неонацистов", - дополнили в МО.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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часов яр, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра

Российские снайперы уничтожили "Бабу-Ягу" ВСУ и пулеметные точки у Часова Яра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ "Баба Яга" и две пулеметные точки противника у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают живую силу противника и вражеские БПЛА, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ и срывая ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в населенном пункте Часов Яр на подступах к городу и в районе многоэтажной застройки", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что при выполнении очередной задачи, десантники долго отслеживали графики пролётов тяжёлых БПЛА типа "Баба Яга", которые противник использует для сброса боеприпасов и минирования подступов к пулеметным позициям ВСУ, а также перемещения противника на позициях во время ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Уточняется, что перед выдвижением штурмовых групп, снайперской паре была поставлена задача уничтожить все выявленные цели противника, которые могли бы помешать выполнить поставленную боевую задачу.
"Первым уничтожили тяжёлых БПЛА ВСУ, после перешли на другую заранее подготовленную позицию, откуда точными выстрелами уничтожили два пулемётных расчёта и несколько наблюдателей ВСУ. После подавления пулеметных точек противника штурмовые группы Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно продвинулись вперёд и смогли занять важный опорный пункт, ещё приблизив освобождение Часова Яра от украинских неонацистов", - дополнили в МО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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