https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002398116.html

Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра

Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.03.2025

Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра

Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ "Баба Яга" и две пулеметные точки противника у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:11:00+03:00

2025-03-01T05:11:00+03:00

2025-03-01T05:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ "Баба Яга" и две пулеметные точки противника у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают живую силу противника и вражеские БПЛА, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ и срывая ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в населенном пункте Часов Яр на подступах к городу и в районе многоэтажной застройки", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что при выполнении очередной задачи, десантники долго отслеживали графики пролётов тяжёлых БПЛА типа "Баба Яга", которые противник использует для сброса боеприпасов и минирования подступов к пулеметным позициям ВСУ, а также перемещения противника на позициях во время ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Уточняется, что перед выдвижением штурмовых групп, снайперской паре была поставлена задача уничтожить все выявленные цели противника, которые могли бы помешать выполнить поставленную боевую задачу. "Первым уничтожили тяжёлых БПЛА ВСУ, после перешли на другую заранее подготовленную позицию, откуда точными выстрелами уничтожили два пулемётных расчёта и несколько наблюдателей ВСУ. После подавления пулеметных точек противника штурмовые группы Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно продвинулись вперёд и смогли занять важный опорный пункт, ещё приблизив освобождение Часова Яра от украинских неонацистов", - дополнили в МО.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

часов яр, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность