https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397636.html
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне - РИА Новости, 01.03.2025
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне
Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:04:00+03:00
2025-03-01T05:04:00+03:00
2025-03-01T05:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. "Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться, и из-за этого видео отпадет. Самое главное - это сначала хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться... мы учим чтобы все было плавно", - рассказал инструктор БПЛА Антон Соболев.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне
Минобороны: на Красноармейском направлении применяют новые FPV-дроны
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ
.
Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.
"Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться, и из-за этого видео отпадет. Самое главное - это сначала хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться... мы учим чтобы все было плавно", - рассказал инструктор БПЛА Антон Соболев.