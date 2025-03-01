https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397636.html

Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне

Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне - РИА Новости, 01.03.2025

Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне

Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:04:00+03:00

2025-03-01T05:04:00+03:00

2025-03-01T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626378_0:107:3348:1990_1920x0_80_0_0_91179be8f30dec62da2bd1e2cc507948.jpg

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. "Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться, и из-за этого видео отпадет. Самое главное - это сначала хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться... мы учим чтобы все было плавно", - рассказал инструктор БПЛА Антон Соболев.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии