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Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне - РИА Новости, 01.03.2025
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Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне - РИА Новости, 01.03.2025
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне
Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:04:00+03:00
2025-03-01T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. "Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться, и из-за этого видео отпадет. Самое главное - это сначала хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться... мы учим чтобы все было плавно", - рассказал инструктор БПЛА Антон Соболев.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне

Минобороны: на Красноармейском направлении применяют новые FPV-дроны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА
Операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
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Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.
"Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться, и из-за этого видео отпадет. Самое главное - это сначала хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться... мы учим чтобы все было плавно", - рассказал инструктор БПЛА Антон Соболев.
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