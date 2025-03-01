https://ria.ru/20250301/skuratov-2002377464.html

Экс-генпрокурор рассказал о решении Березовского накануне убийства Листьева

Экс-генпрокурор рассказал о решении Березовского накануне убийства Листьева - РИА Новости, 01.03.2025

Экс-генпрокурор рассказал о решении Березовского накануне убийства Листьева

Предприниматель Борис Березовский специально улетел из России накануне убийства тележурналиста Владислава Листьева 30 лет назад, чтобы создать себе алиби, но он РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Предприниматель Борис Березовский специально улетел из России накануне убийства тележурналиста Владислава Листьева 30 лет назад, чтобы создать себе алиби, но он не играл главной роли в этом деле, рассказал РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов."Роль Березовского очень неоднозначна. Я могу сказать, что он в курсе, конечно, был этих событий, в том числе и готовящихся. Поскольку он не случайно улетел накануне убийства, создавая себе алиби... Но он все же не играл, собственно, главной роли здесь", - сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год.Вместе с тем Скуратов рассказал РИА Новости, что у Березовского "были все шансы предотвратить это убийство", при этом бизнесмен посчитал назначение Листьева гендиректором ошибкой и что с Листьевым они не сработаются. Однако, добавил экс-генпрокурор, у следствия нет оснований говорить, что Березовский "был в основе этого".Как заявлял сам Березовский в обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, он 1 марта улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы.Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.Березовский проверялся следствием на причастность к убийству Листьева, однако подтверждения этой версии найдено не было. Березовский был обнаружен мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.

https://ria.ru/20210108/triboy-1592348527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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