https://ria.ru/20250301/serbiya-2002402877.html
В Белграде надеются на большее понимание со стороны США по NIS
В Белграде надеются на большее понимание со стороны США по NIS - РИА Новости, 01.03.2025
В Белграде надеются на большее понимание со стороны США по NIS
Белград рассчитывает получить на большее понимание со стороны администрации президента США Дональда Трампа по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS),... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:53:00+03:00
2025-03-01T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград рассчитывает получить на большее понимание со стороны администрации президента США Дональда Трампа по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг. "Как вы знаете, это проблема, созданная не Сербией, а США и правительством (экс-президента США Джо) Байдена. Мы надеемся, что администрация Трампа проявит гораздо больше понимания к положению NIS в Сербии", - сказал Вулин. По его словам, со стороны США пока не поступает сигналов о возможном снятии санкций в отношении NIS. "Сейчас таких сигналов нет, но мы надеемся, что это возможно. Как вы знаете, правительство ввело санкции в отношении NIS в последнюю неделю правления Байдена. Совершенно очевидно, что это сделано для того, чтобы создать еще больше проблем не только Сербии, но и Трампу. Мы надеемся, что они это поймут и сделают это, если захотят", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20250227/belgrad-2001928924.html
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, сербия, белград (город), дональд трамп, александр вулин, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, в мире, санкции в отношении россии
США, Сербия, Белград (город), Дональд Трамп, Александр Вулин, Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, В мире, Санкции в отношении России
В Белграде надеются на большее понимание со стороны США по NIS
Вулин надеется на большее понимание Трампа по "Нефтяной индустрии Сербии"