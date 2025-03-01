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В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме - РИА Новости, 01.03.2025
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11:33 01.03.2025 (обновлено: 12:38 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/saratov-2002430888.html
В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме
В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме - РИА Новости, 01.03.2025
В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме
Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:33:00+03:00
2025-03-01T12:38:00+03:00
происшествия
жилье
балаково
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в покушении на бывшую супругу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее администрация района ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе после того, как 23 февраля во втором подъезде дома по улице Набережная Леонова, 35, взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего поврежден междуэтажный пролет лестничного марша между первым и вторым этажом и пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. "В Саратовской области задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги общеопасным способом в городе Балаково... Следствием установлено, что 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов по улице Набережной Леонова города Балаково взрывное устройство. При выходе из подъезда 38-летней жительницы дома указанное взрывное устройство приведено в действие, в результате чего ей причинены множественные телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение. Перед этим 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково с целью ввести в заблуждение правоохранителей", - говорится в Telegram-канале СУСК. Фигурант подозревается по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства). "Следователем СК с фигурантом проведен ряд следственных действий, планируется предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что по делу проведены осмотры мест происшествий, обыски и выемки. "Признаю", - сказал подозреваемый следователю, отвечая на вопрос, признает ли он свою вину в совершении указанного преступления. Видео допроса опубликовано СУСК. "Я думал навредить ей и в том числе ее убить", - добавил фигурант, рассказывая об обстоятельствах преступления.
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002244891.html
https://ria.ru/20250223/balakovo-2001151089.html
https://ria.ru/20250110/arkhangelsk-1993196437.html
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происшествия, жилье, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Балаково, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме

СК задержал подозреваемого по делу о взрыве в доме в Саратовской области

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramРабота СК РФ на месте взрыва в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области
Работа СК РФ на месте взрыва в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Работа СК РФ на месте взрыва в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области
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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в покушении на бывшую супругу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее администрация района ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе после того, как 23 февраля во втором подъезде дома по улице Набережная Леонова, 35, взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего поврежден междуэтажный пролет лестничного марша между первым и вторым этажом и пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.
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Саратовской области задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги общеопасным способом в городе Балаково... Следствием установлено, что 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов по улице Набережной Леонова города Балаково взрывное устройство. При выходе из подъезда 38-летней жительницы дома указанное взрывное устройство приведено в действие, в результате чего ей причинены множественные телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение. Перед этим 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково с целью ввести в заблуждение правоохранителей", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Фигурант подозревается по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства).
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В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке
23 февраля, 18:51
"Следователем СК с фигурантом проведен ряд следственных действий, планируется предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что по делу проведены осмотры мест происшествий, обыски и выемки.
"Признаю", - сказал подозреваемый следователю, отвечая на вопрос, признает ли он свою вину в совершении указанного преступления. Видео допроса опубликовано СУСК.
"Я думал навредить ей и в том числе ее убить", - добавил фигурант, рассказывая об обстоятельствах преступления.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 20:13
 
ПроисшествияЖильеБалаковоРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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