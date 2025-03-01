В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме
СК задержал подозреваемого по делу о взрыве в доме в Саратовской области
© СУ СК России по Саратовской области/TelegramРабота СК РФ на месте взрыва в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области
Работа СК РФ на месте взрыва в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области
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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в покушении на бывшую супругу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее администрация района ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе после того, как 23 февраля во втором подъезде дома по улице Набережная Леонова, 35, взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего поврежден междуэтажный пролет лестничного марша между первым и вторым этажом и пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.
"В Саратовской области задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги общеопасным способом в городе Балаково... Следствием установлено, что 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов по улице Набережной Леонова города Балаково взрывное устройство. При выходе из подъезда 38-летней жительницы дома указанное взрывное устройство приведено в действие, в результате чего ей причинены множественные телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение. Перед этим 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково с целью ввести в заблуждение правоохранителей", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Фигурант подозревается по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства).
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"Следователем СК с фигурантом проведен ряд следственных действий, планируется предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что по делу проведены осмотры мест происшествий, обыски и выемки.
"Признаю", - сказал подозреваемый следователю, отвечая на вопрос, признает ли он свою вину в совершении указанного преступления. Видео допроса опубликовано СУСК.
"Я думал навредить ей и в том числе ее убить", - добавил фигурант, рассказывая об обстоятельствах преступления.
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