https://ria.ru/20250301/saratov-2002430888.html

В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме

В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме - РИА Новости, 01.03.2025

В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в доме

Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:33:00+03:00

2025-03-01T11:33:00+03:00

2025-03-01T12:38:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в покушении на бывшую супругу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее администрация района ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе после того, как 23 февраля во втором подъезде дома по улице Набережная Леонова, 35, взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего поврежден междуэтажный пролет лестничного марша между первым и вторым этажом и пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. "В Саратовской области задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги общеопасным способом в городе Балаково... Следствием установлено, что 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов по улице Набережной Леонова города Балаково взрывное устройство. При выходе из подъезда 38-летней жительницы дома указанное взрывное устройство приведено в действие, в результате чего ей причинены множественные телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в медицинское учреждение. Перед этим 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково с целью ввести в заблуждение правоохранителей", - говорится в Telegram-канале СУСК. Фигурант подозревается по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства). "Следователем СК с фигурантом проведен ряд следственных действий, планируется предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что по делу проведены осмотры мест происшествий, обыски и выемки. "Признаю", - сказал подозреваемый следователю, отвечая на вопрос, признает ли он свою вину в совершении указанного преступления. Видео допроса опубликовано СУСК. "Я думал навредить ей и в том числе ее убить", - добавил фигурант, рассказывая об обстоятельствах преступления.

https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002244891.html

https://ria.ru/20250223/balakovo-2001151089.html

https://ria.ru/20250110/arkhangelsk-1993196437.html

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происшествия, жилье, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)