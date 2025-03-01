https://ria.ru/20250301/rubio-2002397153.html
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп будет стремиться к заключению соглашения об урегулировании конфликта на Украине, даже если вероятность мира составляет всего 1%,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:53:00+03:00
2025-03-01T04:53:00+03:00
2025-03-01T04:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет стремиться к заключению соглашения об урегулировании конфликта на Украине, даже если вероятность мира составляет всего 1%, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN."Если есть шанс на мир, даже если этот шанс составляет всего 1%, его необходимо использовать. И это то, что пытается делать президент Трамп", - сообщил он после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), сша, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио
Рубио: президент Трамп будет стремиться к урегулированию конфликта на Украине