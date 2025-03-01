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Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025
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04:53 01.03.2025 (обновлено: 04:59 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rubio-2002397153.html
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп будет стремиться к заключению соглашения об урегулировании конфликта на Украине, даже если вероятность мира составляет всего 1%,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:53:00+03:00
2025-03-01T04:59:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
марко рубио
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет стремиться к заключению соглашения об урегулировании конфликта на Украине, даже если вероятность мира составляет всего 1%, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN."Если есть шанс на мир, даже если этот шанс составляет всего 1%, его необходимо использовать. И это то, что пытается делать президент Трамп", - сообщил он после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
украина
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп будет стремиться к миру на Украине, заявил Рубио

Рубио: президент Трамп будет стремиться к урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет стремиться к заключению соглашения об урегулировании конфликта на Украине, даже если вероятность мира составляет всего 1%, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN.
"Если есть шанс на мир, даже если этот шанс составляет всего 1%, его необходимо использовать. И это то, что пытается делать президент Трамп", - сообщил он после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАМарко РубиоВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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