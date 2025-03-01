https://ria.ru/20250301/rossija-2002378171.html

В России вступает в силу закон о самозапрете на кредиты и займы

В России вступает в силу закон о самозапрете на кредиты и займы - РИА Новости, 01.03.2025

В России вступает в силу закон о самозапрете на кредиты и займы

В России вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:14:00+03:00

2025-03-01T00:14:00+03:00

2025-03-01T00:24:00+03:00

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

госуслуги

кредиты

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы.Инициативу разработали, чтобы защитить граждан от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.Чтобы защититься от аферистов, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять такой запрет. Эти нормы не будут распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой и другие обязательства, сопровождаемые залогом.Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки.Для установления или снятия запрета гражданин сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуг". Возможность проведения этой процедуры через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года. Обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН: его нужно указать в поданном заявлении наряду с другими сведениями, а КБКИ использует эти данные для проверки их соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России. После единичной проверки, повторные КБКИ могут не проводить.В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении или снятии запрета должна быть внесена в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю. До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и, если он есть, отказать в кредите. При наличии действующего самозапрета кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказывать в заключении договора займа, в случае нарушения этого требования кредитор теряет право требования исполнения обязательств по такому договору, а гражданин может исключить соответствующую запись из своей кредитной истории и настоять на признании договора недействительным.

https://ria.ru/20250210/moshenniki-1998319335.html

https://ria.ru/20241220/kredit-1990283463.html

https://ria.ru/20241218/kreditka-1989805668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, госуслуги, кредиты