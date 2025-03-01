https://ria.ru/20250301/pridnestrove-2002444248.html

В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы

В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.03.2025

В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы

В Приднестровье 1 марта стартует патриотическая акция "80 добрых дел" к 80-летию Великой Победы, сообщило министерство просвещения непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:15:00+03:00

2025-03-01T13:15:00+03:00

2025-03-01T13:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

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ТИРАСПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. В Приднестровье 1 марта стартует патриотическая акция "80 добрых дел" к 80-летию Великой Победы, сообщило министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "С 1 марта стартует масштабная акция "80 добрых дел". Она посвящена празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что акция проводится с целью "формирования патриотического сознания и уважения к историческому наследию у молодежи через вовлечение в активную деятельность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне". Уточняется, что акция будет проводиться по восьми направлениям, в том числе "Историческая память", "Поддержка ветеранов", "Диалог поколений". В том числе акция предусматривает оказание помощи благополучателям в ведении домашнего хозяйства, приобретении продуктов, лекарственных средств, благоустройстве территории домов частного сектора. Акция проводится с 1 марта по 1 июня. Участники, выполнившие наибольшее количество добрых дел, будут награждены дипломами министерства просвещения ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср