https://ria.ru/20250301/pridnestrove-2002444248.html
В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы
В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.03.2025
В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы
В Приднестровье 1 марта стартует патриотическая акция "80 добрых дел" к 80-летию Великой Победы, сообщило министерство просвещения непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:15:00+03:00
2025-03-01T13:15:00+03:00
2025-03-01T13:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТИРАСПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. В Приднестровье 1 марта стартует патриотическая акция "80 добрых дел" к 80-летию Великой Победы, сообщило министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "С 1 марта стартует масштабная акция "80 добрых дел". Она посвящена празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что акция проводится с целью "формирования патриотического сознания и уважения к историческому наследию у молодежи через вовлечение в активную деятельность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне". Уточняется, что акция будет проводиться по восьми направлениям, в том числе "Историческая память", "Поддержка ветеранов", "Диалог поколений". В том числе акция предусматривает оказание помощи благополучателям в ведении домашнего хозяйства, приобретении продуктов, лекарственных средств, благоустройстве территории домов частного сектора. Акция проводится с 1 марта по 1 июня. Участники, выполнившие наибольшее количество добрых дел, будут награждены дипломами министерства просвещения ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html
https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР
В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы
В Приднестровье стартует патриотическая акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы
ТИРАСПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. В Приднестровье 1 марта стартует патриотическая акция "80 добрых дел" к 80-летию Великой Победы, сообщило министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"С 1 марта стартует масштабная акция "80 добрых дел". Она посвящена празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что акция проводится с целью "формирования патриотического сознания и уважения к историческому наследию у молодежи через вовлечение в активную деятельность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне".
Уточняется, что акция будет проводиться по восьми направлениям, в том числе "Историческая память", "Поддержка ветеранов", "Диалог поколений". В том числе акция предусматривает оказание помощи благополучателям в ведении домашнего хозяйства, приобретении продуктов, лекарственных средств, благоустройстве территории домов частного сектора.
Акция проводится с 1 марта по 1 июня. Участники, выполнившие наибольшее количество добрых дел, будут награждены дипломами министерства просвещения ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.