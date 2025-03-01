https://ria.ru/20250301/pozhar-2002480261.html
Во Владимире потушили пожар на складе
Во Владимире потушили пожар на складе - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владимире потушили пожар на складе
Пожар на складе во Владимире полностью ликвидирован, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:55:00+03:00
2025-03-01T17:55:00+03:00
2025-03-01T17:55:00+03:00
происшествия
владимир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 1 мар - РИА Новости. Пожар на складе во Владимире полностью ликвидирован, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС по региону. Ранее МЧС России сообщало о тушении пожара на складе во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже его локализовали и ликвидировали открытое горение. "В 16.46 (совпадает с мск) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимире потушили пожар на складе
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе во Владимире на 3,5 тысячи квадратов