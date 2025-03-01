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В Приморье загорелись бочки с дизтопливом - РИА Новости, 01.03.2025
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14:40 01.03.2025 (обновлено: 14:43 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002455147.html
В Приморье загорелись бочки с дизтопливом
В Приморье загорелись бочки с дизтопливом - РИА Новости, 01.03.2025
В Приморье загорелись бочки с дизтопливом
Бочки с дизтопливом загорелись при пожаре в посёлке Новоникольск Приморского края, возгорание хозпостроек ликвидировано на площади около 200 квадратных метров,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:40:00+03:00
2025-03-01T14:43:00+03:00
происшествия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Бочки с дизтопливом загорелись при пожаре в посёлке Новоникольск Приморского края, возгорание хозпостроек ликвидировано на площади около 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. Ранее в соцсетях распространилось видео пожара: позади частного дома поднимаются большие клубы дыма, виднеются языки пламени. Спустя несколько секунд раздаётся грохот, пламя взмывает на несколько метров, из огня на крышу валятся части предметов. По данным ГУМЧС региона, днем в субботу в селе Новоникольск загорелись хозяйственные постройки. "По прибытии пожарных горели хозпостройки, бочки с дизельным топливом, мусор, также частично горела кровля дома. Пожар был ликвидирован на общей площади около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002422098.html
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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Приморье загорелись бочки с дизтопливом

МЧС: при пожаре в приморском поселке Новоникольск загорелись бочки с дизтопливом

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Бочки с дизтопливом загорелись при пожаре в посёлке Новоникольск Приморского края, возгорание хозпостроек ликвидировано на площади около 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее в соцсетях распространилось видео пожара: позади частного дома поднимаются большие клубы дыма, виднеются языки пламени. Спустя несколько секунд раздаётся грохот, пламя взмывает на несколько метров, из огня на крышу валятся части предметов.
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По данным ГУМЧС региона, днем в субботу в селе Новоникольск загорелись хозяйственные постройки.
«
"По прибытии пожарных горели хозпостройки, бочки с дизельным топливом, мусор, также частично горела кровля дома. Пожар был ликвидирован на общей площади около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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